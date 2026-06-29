„Gut genug“ in den Billboard Charts: KitschKriegs viraler Welterfolg

2,6 Millionen TikTok-Videos, Platz 129 weltweit: Wie KitschKrieg, Shirin David und Blumengarten mit „Gut genug“ internationale Charts knacken.

KitschKrieg landen mit „Gut genug“ in der Billboard Global 200. Dass deutschsprachige Songs es in die internationalen Charts schaffen, ist eine Rarität.

Nach der letzten Auswertung der Global 200 fand sich „Gut genug“ von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David am 27. Juni auf Platz 129 wieder. Ein solcher Erfolg ist selten.

Viraler TikTok-Trend

„Gut genug“ dominiert derzeit die deutschen Charts. Der Song führt die Spotify Top 50 Deutschland an und steht an der Spitze der Top 100 Deutschland von Apple Music. Der Erfolg in Deutschland ist riesig, doch ungewöhnlicher ist die internationale Durchschlagkraft. Das markante „Du bist gut genuuuuug“ von Blumengarten-Sänger Rayan Djima wurde zum TikTok-Sound. Damit brachte KitschKrieg deutschsprachige Musik erneut auf den Radar. Bereits 2,6 Millionen TikTok-Videos erstellten Nutzer:innen zu dem Song.

Einen internationalen Durchbruch schaffen nur sehr wenige deutsche Stars, und meist sind die Erfolgsgeschichten unerwartet. Der wohl bekannteste internationale Hit ist Nenas „99 Luftballons“. Das Lied wurde sogar neu getextet, um seine friedliebende Botschaft auch einem englischsprachigen Publikum zu vermitteln. Weitere Songs wie „Rock Me Amadeus“ von Falco, „Morgen“ von Ivo Robić und Kraftwerks „Autobahn“ schafften es ebenfalls in die Billboard Global 200.

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Keine Jahrtausend-Premiere – und trotzdem beachtlich

Der Erfolg von „Gut genug“ bleibt beachtlich, auch wenn er keine Jahrtausend-Premiere darstellt. Das Lied wird als inoffizielle WM-Hymne gefeiert. Manche Fans finden, der Ohrwurm-Song sollte beim Turnier statt der Deutschlandhymne gespielt werden. Dann könnten jedenfalls mehr Menschen im Stadion mitsingen.