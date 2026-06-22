Shirin David ist nicht „gut genug“ für Heidi Klum – KitschKrieg kontern

Heidi Klum kommentiert den viralen Hit „Gut genug“ von Shirin David und KitschKrieg – und stellt sich gegen Shirin Davids Part. Wie die Produzenten jetzt reagieren.

Gibt man in die Suchleisten von YouTube oder TikTok „gut genug“ ein, erscheint zuerst der Vorschlag „gut genug ohne Shirin David“ oder „without girl“. Das tut weh. Und jetzt tritt auch noch Heidi Klum nach?

Der Ende Mai erschienene Track von KitschKrieg mit Blumengarten und Shirin David geht momentan auf der ganzen Welt viral. Alle singen den Refrain in mehr oder minder verständlicher Weise. Doch sobald der Part der deutschen Rapperin kommt, schalten viele ab. Der deutsche Rap von Shirin David scheint für viele internationale Hörer:innen eben nicht „gut genug“ zu sein. In die Reihe derer, die Shirin Davids Part lieber gestrichen hätten, reiht sich nun auch Heidi Klum mit einem Kommentar ein.

Vom viralen Hit zum internationalen Phänomen

Passend zum WM-Start landete der Sound rund um „Gut genug“ auf fast jeder For-You-Page. Stars wie Lizzo oder Wiz Khalifa versuchten ebenfalls, die Lyrics mitzusingen. Aus „Du bist gut genug“ wurde kurzerhand „Doobie scoot canou“, und schon konnten auch die Amerikaner:innen den neuen Sommerhit mitsingen. Doch während die hohe Kopfstimme des Blumengarten-Sängers Rayan gefeiert wurde, betätigten die meisten Streamer bei Reactions die Leertaste, sobald Shirin David zu sehen war.

Nachdem Content-Creator Dimi Adams Shirin in Schutz nahm und ihr einen großen Anteil am Hype zusprach – schließlich hätte sie den Song durch ihre Community in Deutschland erst groß gemacht –, meldete sich Heidi Klum in der Kommentarsektion schlicht mit „I love only his Part“.

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KitschKrieg bezieht Position

Was ausgerechnet Heidi Klum dazu bewogen hat, ihren Kommentar zu dieser Diskussion abzugeben, weiß niemand so genau. Das Produzentenduo KitschKrieg äußert sich nun seinerseits in einem Interview mit der „Berliner Morgenpost“ zur Thematik. Fiji Kris stellt klar, dass den Amerikaner:innen „die kulturelle Relevanz“ von Shirin David in Deutschland fehle. Sie würde Dinge ansprechen, die sie zuvor nicht erwähnt hätte, wodurch der Song eine wichtige Ebene bekomme.

Ein Ratschlag von Fizzle bringt die ganze Thematik dann auf den Punkt: „Meine Oma hat gesagt: Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag einfach nix.“

Lyrische Tiefe versus musikalische Oberfläche

Während Edits ohne Shirin David auf YouTube über 400.000 Aufrufe bekommen, bleibt das Original weiterhin auf Platz eins der deutschen Top-100-Songs. Shirin Davids Part bleibt damit für die einen wichtige lyrische Tiefe und für die anderen schlicht musikalisch nicht gut genug.

Lyrisch spricht die Rapperin über „Babsi versus Shirin David“ und geht offen mit ihrem inneren Konflikt um: „Nur weil Babsi unperfekt ist, tritt Shirin perfekt auf“, und für die meisten ist sie „Miss Bauch Beine Po“, während sie sich selbst sagt: „Bleib einfach du.“ Es ist ein Ausflug in den Konflikt zwischen Performance und dem inneren Konflikt einer Privatperson, gefolgt von der Falsettstimme, die verspricht: „Du bist gut genug.“ Ein Song, der vor allem für deutsche Hörer:innen durch Shirin Davids Lyrics eine tiefere Bedeutung gewinnt – eine Dimension, die bei „Doobie scoot canou“ und rein musikalischer Betrachtung wegfällt.

Vielleicht ist es gerade deshalb brisant, dass einer der größten deutschen Stars ohne Not ihre Meinung kundtut, ohne der lyrischen Gewichtung Beachtung zu schenken.