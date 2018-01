Sieben lange Jahre mussten Fans auf ein neues Album von Gisbert zu Knyphausen warten. Zeit, in der er den Tod seines Freundes Nils Koppruch, mit dem er zusammen das Duo Kid Kopphausen gründete, verarbeitet hat und lange an Songs feilen konnte. So entstand letztendlich DAS LICHT DER WELT.

Mit eben jenem Album geht der Musiker nun auf Tour, der Start ist in München. Zum Tourauftakt gibt es aber auch für all jene Fans, die nicht beim ersten Konzert dabei sein können, ein gute Neuigkeit. Mit „Keine Zeit zu verlieren“ veröffentlicht Gisbert zu Knyphausen nicht nur eine neue Single, sondern auch das passendes Musikvideo.

Der Clip zeigt einen etwas greisen Engel, der auf eine Art Erkenntnisreise durch Berlin zieht – und am Ende doch der sprichwörtlich „gefallene Engel“ ist.

Das Video entstand unter der Regie von Steph von Beauvais, die bereits Videos für Tocotronic, Laing oder 2raumwohnung drehte.

Im Oktober veröffentlichte zu Knyphausen nach einer langen Pause das Album DAS LICHT DIESER WELT. Wer Gisbert zu Knyphausen gerne live erleben möchte, hat dazu noch einige Gelegenheiten.

Gisbert zu Knyphausen auf Tour

11.01. München, Muffathalle

12.01 Berlin, Columbiahalle

13.01. Flensburg, Max

14.01. Hamburg, Große Freiheit

15.01. Köln, Gloria

17.01. Heidelberg, halle02

18.01. Losheim, Saalbau

21.01. Freiburg, E-Werk

23.01. Erlangen, E-Werk

24.01. Dresden, Beatpol

29.01. Wiesbaden, Schlachthof

30.01. Dortmund, FZW

31.01. Bremen, Schlachthof

01.02. Rostock, MAU Club

02.02. Magdeburg, Moritzhof

03.02. Erfurt, HsD

Die Tour wird fortgesetzt. Infos zu weiteren Terminen sowie Tickets findet Ihr online.