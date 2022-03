Husten kündigen Debütalbum an – und stellen „Dasein“ feat. Sophie Hunger vor

Foto: Jérôme Witz. All rights reserved.

Die Band mit dem komischen Namen Husten besteht noch immer aus Singer-Songwriter Gisbert zu Knyphausen, Produzent Moses Schneider (Beatsteaks, Tocotronic, Olli Schulz u.v.m.) und der dünne Mann. Ihr neues – und nach diversen EPs erstes richtiges – Album AUS ALLEN NÄHTEN erscheint am 13. Mai 2022. Dazu gibt es schon jetzt eine doppelte Premiere zu vermelden: Erstens lässt das Trio nun mit „Dasein“ einen neuen Song daraus hören. Und zweitens markiert der das erste Duett in der Geschichte der Band: In „Dasein“ ist keine Geringere als Sophie Hunger zu hören.

Husten teilen dazu knapp mit:

„Als sie am Tag der Aufnahme, einem hellen Wintervormittag, die Straße entlang gewippt kam, bester Laune, sang Sophie bereits die ersten Zeilen und grinste uns an: ‚Das wird künftig bestimmt viel auf Beerdigungen gespielt.‘ Auf den Konzerten spielen wir es in jedem Fall.“

Husten auf Tour 2022 – die Termine:

22.05.2022 Berghain Kantine, Berlin (ausverkauft)

01.06.2022 Molotow, Hamburg (ausverkauft)

02.06.2022 Molotow, Hamburg

03.06.2022 Beverungen, OBS Festival

17.-19.06.2022 Duisburg, Traumzeit-Festival (Tag tba)

29.07.2022 Eltville-Erbach, Heimspiel Knyphausen

27.08.2022 Stade, Müssen alle mit Festival

27.08.-10.09.2022 Schleswiger Königswiesen, Nørden Festival

29.09.2022 E-Werk, Erlangen

30.09.2022 Forum, Bielefeld

01.10.2022 Lido, Berlin (ausverkauft)

06.10.2022 Jazzhaus, Freiburg

07.10.2022 Kulturquartier, Stuttgart

08.10.2022 UT Connewitz, Leipzig

12.10.2022 Gebäude 9, Köln

13.10.2022 Schlachthof, Wiesbaden

14.10.2022 Hansa39, München

15.10.2022 Chelsea, Wien

19.10.2022 Lux, Hannover

20.10.2022 Tower, Bremen

21.10.2022 Kassablanca, Jena

22.10.2022 Lido, Berlin