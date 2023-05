Kollegah nimmt Shindy mit neuem Track „In seiner Blüte“ auf den Arm

Während der selbsternannte „Boss“ sein neues Album bewirbt, holt er direkt zu einem nett gemeinten Diss aus.

Wann kommt denn nun endlich Shindys neues Album IN MEINER BLÜTE? Nicht nur Deutschrap-Fans, sondern offenbar auch Kollegah hat sich diese Frage gestellt – und dem mittlerweile in Bayern lebenden Rapper den Song „In seiner Blüte“ gewidmet. Der Track ist am 7. Mai 2023 auf YouTube als „Promophasennebenbeiexclusive“ erschienen und reiht sich ein in Kollegahs abenteuerliche Promophase zur neuen Platte LA DEUTSCHE VITA.

Die Wochen vor dem Release von Kollegah-Alben sind traditionell ereignisreich. Und so macht der selbsternannte „Boss“ auch für sein neues Album LA DEUTSCHE VITA keine Ausnahme. Auf seinem YouTube-Kanal gibt es eine Reality-Show dem Titel „Mitten im Bosslife (MIB)“ zu sehen. Außerdem probierte sich Kolle zuletzt mit seinem Rapper-Kollegen Majoe als Pizza-Bäcker.

„In seiner Blüte“ sei nun aber kein Disstrack der klassischen Art, sondern lediglich eine kleine „Stichelei“ und soll von Shindy „sportlich“ verstanden werden – so Kollegah gegen Ende des Videos. Shindys „Album-Larifari“ gehe ihm aber doch auf die Nerven, weswegen er dem „Affalterbach“-Rapper nun auf seine ganze eigene Art und Weise helfen wolle, zu alter Form zurückzukehren. Und immerhin: Ganz oben in der Video-Beschreibung steht der Link, mit dem man Shindys Platte vorbestellen kann.

Shindys Album IN MEINER BLÜTE soll im Mai erscheinen

Nachdem das Album zuerst im Oktober 2021 angekündigt wurde, musste Shindy die Platte aufgrund „fragwürdiger Vertragsverhältnisse“ auf unbestimmte Zeit verschieben. Auch seine Tour sagte der Bietigheim-Bissinger damals ab. Nun scheint das „Album-Larifari“, wie Kollegah den Prozess beschreibt, wohl endlich ein Ende haben: Aller Voraussicht nach wird IN MEINER BLÜTE am 26. Mai erscheinen.

Zuletzt veröffentlichte Shindy am 31. März diesen Jahres die Single „GELD MACHEN JUNG“. Letzten Freitag (5. Mai) folgte „BAYERN FREESTYLE“.