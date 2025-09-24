Amy Macdonald live in Bad Nenndorf

Partner
Film und Serie
Jimmy Kimmel ist zurück auf Sendung – zumindest bei ABC
Musik
„Daft Punk Experience“: So zollt Fortnite dem Duo ihr Tribut
U2 solidarisieren sich mit Jimmy Kimmel & drängen auf Meinungsfreiheit
News
Olivia Rodrigo kritisiert Jimmy Kimmels Suspendierung – „eklatante Zensur“
Unfaire Ticketpraktiken? US-Kartellbehörde verklagt Ticketmaster
An der Bar mit: Amy Macdonald
Amy Macdonald übers Mitgrölen von Elton-John-Songs, das Problem mit den Pullen daheim – und warum sie die Gen Z feiert.
Videopremiere: Amy MacDonald „Slow It Down“
Sängerin Amy MacDonald veröffentlicht ein Video zu ihrer neuen Single "Slow It Down" aus ihrem anstehenden Album "Life In A Beautiful Light". Wir zeigen die Videopremiere!
Der Musikexpress 10/2025 mit Kate Bush, King Princess, The Divine Comedy & Suede
Wir feiern 40 Jahre HOUNDS OF LOVE, King Princess will einfach heiß sein und Suede sind intensiver und euphorisierender denn je zuvor – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 10/2025.