Olivia Rodrigo live in München 2027: Tickets, Termine, Vorverkauf

Zweimal München im April 2027: Alle Infos zu den Konzerten von Olivia Rodrigo. Jetzt Tickets sichern.

Olivia Rodrigo geht auf Welttournee und schaut dabei auch in Deutschland vorbei. Im Zuge ihrer „The Unraveled Tour“ gastiert die Sängerin im April 2027 in München. Schon am 12. Juni 2026 erscheint ihre neue Platte „you seem pretty sad for a girl so in love“.

AMERICAN EXPRESS PARTNERSCHAFT & TICKET-PRESALE

American Express kooperiert mit Olivia Rodrigo, um Kartenzugang, „exklusive Vorteile und in ausgewählten Städten besondere Erlebnisse für Karteninhaber“ zu bieten, wie der Tourveranstalter meldet. Konkrete Infos dazu stehen noch aus.

Berechtigte American Express-Karteninhaber erhalten demnach Zugang zu „Amex Presale Tickets“ für Nordamerika, Europa und UK ab 05. Mai, 12 Uhr Ortszeit bis 06. Mai, 22 Uhr Ortszeit (solange der Vorrat reicht). Presale-Zeiten können je nach Show variieren. Es gelten die jeweiligen Bedingungen.

TICKETINFOS EUROPA

Fans können sich für den Presale registrieren, indem sie das neue Album vorbestellen oder sich online anmelden (kein Kauf erforderlich). Bereits erfolgte Vorbestellungen erhalten automatisch einen Zugangscode. Allgemeiner Vorverkaufstart ist am 07. Mai um 12 Uhr Ortszeit.

VIP-ANGEBOTE

Für die „The Unraveled Tour“ werden auch VIP-Pakete und „exklusive Erlebnisse“ angeboten. Weitere Informationen unter vipnation.com.

OLIVIA RODRIGO’S FUND 4 GOOD

Fund 4 Good ist eine globale Initiative zur Unterstützung gemeinnütziger Organisationen mit Fokus auf Gleichberechtigung für Frauen und Mädchen. Gefördert werden unter anderem Bildungsprogramme, reproduktive Rechte sowie die Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt. Ein Teil der Ticketerlöse der Tour kommt diesem Fonds zugute.

OLIVIA RODRIGO – THE UNRAVELED TOUR

SPECIAL GUEST: GRACE IVES

01.04.2027 München, Olympiahalle

02.04.2027 München, Olympiahalle

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Do., 07.05.2026, 12:00 Uhr

www.livenation.de/oliv…adp1357074