Bayonne live in Hamburg

Musik
Madonna feiert Album „Confessions II“ mit DJ-Party in London
Taylor Swifts Traumhochzeit: Die Stars kommen in Scharen
News
Halbzeitshow-Drama bei der Fußball-WM: FIFA beruhigt Fans
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
13.09.26
Immergut Festival 2018 bestätigt erste Acts
Auch in diesem Jahr erwartet euch eine frohe Indie-Mischung.
Bayonnes neuer Song „Fallss“ wird Euch den Rest des Tages versöhnlich stimmen
Klingt wie eine Mischung aus Tagtraum und Fantasyseriensoundtrack: Hört Roger Sellers' neuen Track „Fallss“ bei uns in der Premiere. Ihr werdet es nicht bereuen.
Diese 5 Newcomer solltet Ihr kennen – mit D.D Dumbo, Bayonne und Karies
Wir stellen Euch die fünf wichtigsten Newcomer des Monats vor. Im ME-Radar 12/16 u.a. mit Bayonne, D.D. Dumbo, Pavo Pavo.
Neu, gut und unmenschlich warm: Hört Euch Bayonne an!
Melodiöser Minimalismus: Bei Bayonne ist der Weg vom Folksänger zum Electronica-Act nicht weit.
07.07.26
08.07.26
09.07.26
10.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.