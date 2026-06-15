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Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
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24.07.26
12.09.26
18.09.26
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30.09.26
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19.06.26
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04.08.26
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23.08.26
24.08.26
25.08.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.