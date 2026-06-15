Oliver Tree stirbt bei einem Helikopterabsturz

Oliver Tree ist tot. Der 32-jährige Musiker starb am 14. Juni bei einer Helikopterkollision in Rio de Janeiro. KSI, Diplo und Steve-O reagieren auf den tragischen Verlust.

Es gibt Musiker:innen, die das Internet mit Content bespielen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen – und dann gibt es Oliver Tree. Ein Auftreten, das so obskur wie real war, dass Fans es liebten. Doch seit Sonntag, dem 14. Juni, müssen dieselben Fans um den 32-jährigen Musiker trauern. Oliver Tree ist in einen Helikopterabsturz verwickelt worden, der für die Insassen tödlich endete.

Rauchwolke über Rio de Janeiro

Das Drama spielte sich in Rio de Janeiro ab, wo Oliver Tree sich aufgrund seiner erst kürzlich begonnenen Welttournee aufhielt. Zwei Helikopter kollidierten und stürzten ab. Der Grund der Kollision wird noch untersucht. Klar ist: Der Musiker starb zusammen mit fünf weiteren Insassen. Noch am 6. Juni hatte er seine Show in São Paulo gespielt – als nächstes wäre Lissabon angestanden.

Nicht nur durch seinen unverkennbaren Auftritt mit Topffrisur und weiten Schlaghosen war Oliver Tree weltweit bekannt. Mit seinem Track „Miss You“ brach er alle Rekorde, nachdem der Berliner Southstar einen Remix veröffentlicht hatte, der schließlich von Robin Schulz offiziell neu aufgelegt wurde. Seine weiteren Songs wie „Alien Boy“, „Life Goes On“ oder „Hurt“ bewegten sich im Genre Alt-Pop und Rock. Durch seine Präsenz im Internet traf er auf viele weitere Internetpersönlichkeiten, die sich nun zu dem tragischen Unfall zu Wort melden.

Reaktionen aus der Musikwelt

So reagierte der YouTuber KSI, der gemeinsam mit dem Musiker den Song „Voices“ veröffentlicht hatte, mit folgenden Worten auf den plötzlichen Tod:

„Ich kann kaum glauben, dass ich das wirklich schreiben muss. Du bist 32, Mann. Du solltest noch hier sein. Du hattest noch so viel Leben vor dir. So viel Musik, die du noch hättest machen können. So viele Inhalte, die du noch hättest schaffen können. Du bist eine Legende und wirst immer eine Legende bleiben. Es fühlt sich immer noch nicht real an. Ich bin ehrlich gesagt am Boden. Ich liebe dich, Bro.“

Auch Anekdoten von befreundeten Musiker:innen werden mit der breiten Masse geteilt. Produzent und DJ Diplo bezeichnete Oliver Tree via Instagram als seinen Traum-Kollaborationspartner und teilte eine Geschichte, die so manchen Fans ein Schmunzeln entlocken dürfte:

„Ich habe einmal eine Session verlassen, bei der ich ihn gebeten hatte, mir beim Fertigstellen eines Songs mit Tyga zu helfen – nur um kurz auf die Toilette zu gehen. Als ich zurückkam, hatte er alle Vocals gelöscht und einen kompletten Diss-Song über mich gemacht, in dem ich als schlechter Produzent, als Boomer und als schrecklicher Vater bezeichnet wurde. Ich glaube, ich habe eine Woche lang gelacht.“

Auch Jackass-Star Steve-O bekundete seine Verbundenheit mit Oliver Tree und schrieb auf Instagram:

„Ich hatte unglaubliches Glück, mit Oliver Tree befreundet zu sein. Er hat sich regelmäßig bei mir gemeldet und mir gezeigt, dass ihm wichtig war, wie es mir geht. So ein großartiger Mensch – verdammt, ich werde ihn vermissen.“