Doja Cats Konzerte in Deutschland: Tickets, Zeiten & Setlist

Doja Cat bringt die „Ma Vie World Tour“ nach Hamburg und Berlin. Alle Infos zu Tickets, Einlasszeiten, Anfahrt und der erwarteten Setlist gibt es hier im Überblick.

Doja Cats Pop-Rap-Mix erspielte ihr mit „Say So“ erstmals internationalen Durchbruch. Während der Covid-Pandemie schoss der Track mit einem Nicki-Minaj-Feature durch die Decke und setzte die beiden Rapperinnen auf Platz 1 der Billboard Hot 100 in den USA. Derzeit tourt Doja Cat mit ihrem Album „Vie“ durch die Welt. Ihre „Ma Vie World Tour“ legt zwei Stopps in Deutschland ein:

15. Juni Hamburg (Barclays Arena)

17. Juni Berlin (Uber Arena)

Hier alle Infos im Überblick.

Setlist

Nach dem Support-Auftritt von Naomi Sharon wird Doja Cat die Bühne übernehmen. Welche Songs auf ihrer Setlist stehen werden, zeigt sich vor Ort. Bei den zwei letzten Tourhalten in Europa – Paris und Amsterdam – spielte sie jedoch dieselbe Abfolge an Songs. Fans können daher davon ausgehen, dass auch in Hamburg und Berlin der Abend ähnlich verlaufen wird.

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Hier ein Einblick in die Setlist aus Amsterdam und Paris:

Lipstain

Cards

Kiss Me More

Get Into It (Yuh)

Gorgeous

Couples Therapy

Take Me Dancing

Woman

Acts of Service

Agora Hills

Make It Up

All Mine

Ain’t Shit

Paint the Town Red

Silly! Fun!

Juicy

Need to Know

Streets

Wet Vagina

WYM Freestyle

Demons

Tia Tamera

AAAHH MEN!

Boss Bitch

Stranger

Happy

One More Time

Say So

Jealous Type

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Hamburg

Tickets

In der Hamburger Barclays Arena sind noch Tickets erhältlich: Ab 84 Euro finden sich Karten in den günstigeren Kategorien. Der Preis für Stehplätze liegt bei rund 107 Euro. Verschiedene Premium-Angebote der Arena auf der Barclays-Website liegen zwischen 179 und 299 Euro.

Zeiten

Der Einlass zur Arena beginnt um 18 Uhr, die Show startet zwei Stunden später um 20 Uhr.

Anfahrt

Die Barclays-Arena-Website weist darauf hin, dass alle Veranstaltungstickets zur kostenlosen Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Mit den S-Bahnlinien S3 und S5 erreicht man die Haltestelle „Stellingen“, von der ein Shuttlebus bis zur Arena verkehrt. Außerdem halten die Metrobusse Linie 22 und Linie 180 in der Nähe des Konzerts: Mit der 22 kommt man zur Haltestelle „Hellgrundweg/Arenen“, mit der 180 zum Stopp „Am Volkspark“.

Für die Anreise mit dem eigenen Auto empfiehlt es sich, die Parkplätze GRAU und ROT direkt an der Arena zu nutzen. Zur Navigation lässt sich die Adresse Hellgrundweg 50 verwenden. Parkgebühren liegen bei 10 Euro für gängige PKWs, Wohnmobile zahlen 35 Euro.

Berlin

Tickets

Auch für das Konzert in der Berliner Uber Arena sind noch Tickets erhältlich. 83 Euro kostet die günstigste noch verfügbare Kategorie. Stehplätze starten ab 106 Euro, der sogenannte „Golden Circle“ ist bereits ausverkauft. Premium-Tickets bewegen sich zwischen 110 und 270 Euro.

Zeiten

Der Einlass startet um 18 Uhr, Showbeginn ist um 20 Uhr.

Anfahrt

In der Nähe der Uber Arena befinden sich zwei Haltestellen: die Warschauer Straße, von der aus die S-Bahnen S3, S5, S7, S9 und S75 sowie die U-Bahnen U1 und U3 fahren. Außerdem halten mehrere Busse und Trams an dieser Haltestelle. Von der Warschauer Straße sind es rund 5 Minuten Fußweg zur Arena.

Die zweite Haltestelle ist der Ostbahnhof, der 12 Minuten von der Konzert-Location entfernt liegt. Hier halten die S-Bahnen S3, S5, S7 und S9 sowie mehrere Busse und auch Regional- und Fernverkehr. Da das Konzert unter der Woche stattfindet, fahren U-Bahnen nur bis 0:30 Uhr, die letzte S-Bahn um 1:30 Uhr. Wer später aufbricht, muss auf Nachtbusse ausweichen.

Für die Anreise mit dem Auto empfiehlt die Uber Arena, ausreichend Zeit einzuplanen. Die Adresse lautet Mildred-Harnack-Straße, 10243 Berlin. Aus der Innenstadt ist der Weg nach Friedrichshain beschildert sowie zum Uber Platz. Die Parkmöglichkeiten sind sehr begrenzt: Es gibt das Parkhaus „Arena“ sowie „Plaza“ am Uber Platz. Ebenso kann das Parkhaus der East-Side-Mall genutzt werden. Die Uber Arena empfiehlt jedoch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.