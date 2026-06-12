Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“

Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong zeigt auf Instagram ihre Begeisterung für Deutschland: Tracht, Eisbachwelle und Duolingo.

Freuen Sie sich auch schon auf den Urlaub? Mit dem Cabrio runter in die Toskana fahren – ach, wie schön kann das La Dolce Vita sein. Aber vielleicht mögen wir Deutschen es auch einfach zu sehr, zu meckern. Überall hin wollen wir in den Urlaub, dabei haben wir mittlerweile eine stagnierende Wirtschaft, und durch den Klimawandel gibt es hier auch immer extremere Sommer. Wozu dann überhaupt weg? Wie wäre es mit „La Deutsche Vita“.

Emily Armstrong feiert das Leben in Deutschland

Wenn es nach der Frontsängerin von Linkin Park geht, ist das Leben in Deutschland gar nicht so schlecht, wie alle behaupten. Am 11. Juni setzte sie einen Post mit der Caption „Deutsche Vita“ ab, um zu zeigen, wie schön das Leben bei uns sein kann. Aber was findet Emily Armstrong nun so toll an Deutschland?

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Zu dem Nena-Klassiker „99 Luftballons“ zeigt der Karussell-Post neben ihrem Auftritt bei Rock am Ring, Fans und einem Landschaftsbild aus der Vogelperspektive den deutschen Klassiker schlechthin – naja, Bayerns Klassiker schlechthin: Lederhosen. Schließlich sind wir Deutsche für die Welt da draußen alle Münchener. Und so tanzt Emily in einer typisch bayerischen Tracht. Ein paar Bilder weiter werden dann Kindheitserinnerungen wach: Es geht auf die Schaukel für den Rockstar. Und wer einmal in München ist, für den darf eines nicht fehlen – das ist klar: die Eisbachwelle. Der Ort, an dem Surf-Begeisterte in München ihre Skills zum Besten geben können. Zusammenfassend lässt sich sagen: Deutschland ist gar nicht mal so schlecht – zumindest wenn man Brezeln mag und keine Leder-Allergie hat.

Lernt Emily Armstrong gerade Deutsch?

Es scheint, als hätte es Deutschland der Sängerin angetan. Auf dem letzten Post sieht man eine bekannte Sprachlern-App, auf der sie den Satz „Was möchtest du, Schatz?“ übersetzen soll. Oh, wie süß. Passend dazu tritt die Sängerin am Freitag, den 12. Juni, erneut in der Allianz Arena in München auf. Wer sie also noch in Deutschland performen sehen will, muss es irgendwie durch die Einlasskontrollen in München schaffen.