Ende live in Graz

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37 Grad im Olympiastadion: So überlebt ihr Bruno Mars in Berlin
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Olivia Rodrigo veranstaltet Festival mit 100 % weiblichem Line-Up
Haftbefehl zieht sich zurück
Sonntag beim Hurricane 2026: Die besten Bilder von Provinz und mehr
Twenty One Pilots und mehr: Die Bilder vom Sonntag beim Southside 2026
22.08.26
Warum das „Breaking Bad“-Finale kaum jemanden enttäuschte
Fünf Staffeln, eine letzte Chance – und „Breaking Bad“ nutzte sie. Warum „Felina" bis heute als Maßstab für Serienfinale gilt und was es so besonders macht.
Capital Bra kritisiert Thomas Gottschalk scharf nach Bambi-Eklat
Capital Bra reagiert auf Gottschalks umstrittene Laudatio für Cher mit einer klaren Forderung. Die Social-Media-Wellen schlagen hoch.
MTV streicht Pay-Kanäle: Was vom Musikfernsehen bleibt
MTV beendet zum 31. Dezember seine Bezahlkanäle. Was das fürs Musikfernsehen heißt und warum in Deutschland das Free-TV dank Reality-Formaten bleibt.
Kevin Costner scheint sein Tod in „Yellowstone“ nichts anzuhaben
Die Figur des US-Schauspielers stirbt in den ersten Minuten der neuen Staffel, doch trauern wird Costner darüber nicht.
„The Acolyte“: „Star Wars“-Serie nach nur einer Staffel abgesetzt
Hohe Produktionskosten und negative Bewertungen: Die „Star Wars“-Serie „The Acolyte“ wird nach nur einer Staffel eingestellt.
25.06.26
13.07.26
23.07.26
24.07.26
11.08.26
14.08.26
19.08.26
03.09.26
05.09.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.