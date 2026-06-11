Erobique live in Rostock

Musik
Shakira zur WM 2026: Warum „Dai Dai“ schon wieder funktioniert
News
Bushido und die Ghostwriting-Vorwürfe: 12 Namen gegen einen Ruf
Ariana Grande: Warum reden alle über ihren Körper – nicht die Tour?
Ozzy Osbourne & sein KI-Avatar: Sharon Osbourne schlägt zurück
Haftbefehl sagt spontan Auftritt bei World Club Dome ab – Fans warten ve...
25.06.26
Hanse Song Festival 2026 mit Die Höchste Eisenbahn und OSKA
Das Festival in Stade geht im April in die nächste Runde. Auch mit dabei: Wreckless Eric, Steiner & Madlaina & mehr.
Golden Leaves Festival 2025: John Glacier, Paula Carolina, MIA. & mehr dabei
ME präsentiert das Festival, das vom 30.-31. August in Darmstadt stattfindet. Hier mehr Act-Infos.
Faszination Erobique oder: Die Sache mit der Kontaktlinse – Linus‘ Popkolumne
Linus Volkmann widmet dem knuffigen Orgelunterhalter Erobique die dieswöchige Pop-Kolumne. Mit Recht!
14.06.26
18.06.26
28.06.26
03.07.26
04.07.26
18.07.26
24.07.26
28.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.