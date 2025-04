All Eyez On ME: MELE will, dass wir bei ihrer Musik alles um uns herum vergessen

All Eyez On ME

In dieser Folge All Eyez On ME stellen wir euch MELE vor. Die Stuttgarter Musikerin spricht im Interview darüber, wie sie ein Fabian-Römer-Konzert in ihrer Heimatstadt geprägt hat, welche Rapper*innen ihr gerne mal in die DMs sliden können und was sie mit ihrer Musik bewirken will.