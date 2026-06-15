Iceage live in Berlin

Frank Turner spielt Songwriter-Pop für alle Lebenslagen und den nächsten „Allianz“-Werbespot, Jon Hopkins' neues Album wäre noch besser, wenn es den großartigen Vorgänger nie gegeben hätte: Hier eine Auswahl neuer, am 4. Mai erschienener Alben inklusive Rezensionen und Hörproben.
Kein Bogen ist zu weit beim Weekender des Stargaze Orchestra in der Berliner Volksbühne. Mit dabei sind u.a. Bryce Dessner (The National), Villagers und Iceage. Auch Musik von Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood wird aufgeführt. Mit ihm führten wir im Vorfeld ein Interview.