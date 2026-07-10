PeterLicht live in Stuttgart

Deutschland: Gesellschaftliche Auseinandersetzung als Kunstform. Peter Licht rebelliert mit ausgefeilten Popsongs und einer strikten Anonymität. Ausgerechnet ein Unsichtbarer. Ein Phantom ohne offizielles Gesicht ist gekommen, um sich einzumischen. Das Ende der Beschwerde heißt sein neues Album, das mittlerweile fünfte in zehn Jahren. „Weint mit euren Steuerberatern, mit euren Finanzdienstleistern, bestattet eure Altersversorgeaufwendung in der Luft, […]