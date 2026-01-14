Sebastian Krumbiegel live in Fürstenberg

Musik
BTS live in München 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf
Harry Styles: So viel spricht für ein spektakuläres Musik-Comeback
Features
Cocteau Twins: Ihre (Solo-)Alben im Ranking
News
Capital Bra ist zurück: BERLIN LEBT 3 trotz Samra-Konflikt?
Film und Serie
Golden Globes: Zensur von Teyana Taylors Dankesrede – eine Premiere
22.02.26
28.03.26
29.03.26
10.04.26
11.04.26
Sebastian Krumbiegel im Interview: „Es ist schick geworden, rechts zu sein“
Ein Gespräch über die Wahlerfolge der AfD, das Pöblervideo aus Sylt – und warum wir trotz allem nicht die Zuversicht verlieren dürfen.
Prinzen-Sänger verteidigt Waffenlieferungen in die Ukraine
Bei „Maischberger“ äußerte sich Sebastian Krumbiegel zum russischen Angriffskrieg und den Landtagswahlergebnissen der AfD in Ostdeutschland.
OK Kid und Sebastian Krumbiegel teilen Song „Fest der Liebe“
OK Kid haben sich für ihre Weihnachtssingle mit dem Sänger von Die Prinzen zusammengetan. Hört hier rein.
Die Prinzen: Sebastian Krumbiegels Lesung von rechten Demonstranten bedroht
Krumbiegel will aber seine Lesung trotz angekündigter Demo von Rechtsextremist:innen nicht absagen.
Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel verzichtet auf Friedenspreis
Als Grund nannte er die Haltung einiger Beteiligter gegenüber dem Ukraine-Krieg.
