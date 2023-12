OK Kid und Sebastian Krumbiegel teilen Song „Fest der Liebe“

OK Kid haben sich für ihre Weihnachtssingle mit dem Sänger von Die Prinzen zusammengetan. Hört hier rein.

„Es hätte harmonisch und besinnlich werden können … aber wir haben uns entschieden, die Wahrheit zu erzählen“, haben OK Kid ihre neue Weihnachtssingle auf Instagram angeteasert. Der Track, der gemeinsam mit dem Sänger von Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, entstand, kommt pünktlich zum Nikolaus am 6. Dezember.

Mit Weihnachtspullis stehen die Künstler in dem Foto zum neuen Track vor einem geschmückten Baum. Der Song beginnt mit klassischen Weihnachtsglocken und man könnte annehmen, OK Kid veröffentlichen ein besinnliches Stück zum „Fest der Liebe“, doch stattdessen wird in den kommenden Minuten ordentlich Kritik am Weihnachtsfest geübt.

Der Sänger von Die Prinzen, der auch in dem Song zu hören ist, sagt über die Botschaft des Liedes in der Pressemitteilung: „Weihnachten ist immer irgendwie auch vermint. Das ‚Fest der Liebe‘ kann schnell zur familiären Falle werden. Genau darum geht es in diesem Lied. Viele kennen es, wollen es oft nur nicht wahr haben. Endlich singt jemand darüber, und ich bin froh, ein Teil davon zu sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hört hier in die Single „Fest der Liebe“ rein: