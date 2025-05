Ausgestattet mit einem Bündel guter Songs aus der Feder von Nicky Chinn und Michael Chapman hat die britische Band Smokie zu einem bemerkenswerten Höhenflug in der deutschen Hitparade angesetzt, Ihre Single „Living Next Door To Alice“ wurde vergoldet ( 500.000 Exemplare) und liegt seit Wochen an der Spitze der Single-Charts (ermittelt nach Verkaufszahlen). Auch ältere […]