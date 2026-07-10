Tocotronic live in Hamburg

Musik
BTS-Ansturm in München: Alles Wichtige über die Anreise zur Arena
Kanye West spaltet Albanien: Millionen-Zuschuss für Konzert im Juli
News
Taylor-Swift-Hochzeit: Fans kaufen echten Müll als Souvenir
ZDF gibt Stellungnahme zu Ikkimels MoMa-Auftritt ab
„Wonderwall“ im WM-Finale? Liam Gallagher gibt Hoffnung
13.08.26
14.08.26
26.08.26
27.08.26
28.08.26
Jan Müller übers Rauchen: Reflektor-Kolumne über Sucht und Musik
Jan Müller blickt in seiner Reflektor-Kolumne auf seine Raucherzeit zurück – und auf die Zigarettenkultur der Hamburger Szene der 90er.
Jan Müller: Wie Streaming die Hi-Fi-Kultur beendete
Jan Müller erinnert sich in seiner Kolumne an die Sound-Evolution vergangener Jahrzehnte.
Spaghetti Napoli & Rosenkohl-Lasagne: So essen Tocotronic auf Tour
Jan Müller erklärt, warum es in der Schweiz das beste und in den USA das mieseste Catering gibt.
Von Abwärts bis Pur: Jan Müller kürt die besten Bandnamen aller Zeiten
Jan Müller referiert in seiner „Reflektor“-Kolumne über die besten Bandnamen sämtlicher Genres.
Von Cola bis Mio Mio Mate Banana: Ist Brause Pop?
Jan Müller erklärt, warum Tocotronic keine Brausen-, sondern eine Schorlen-Band sind.
11.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.