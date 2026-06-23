White Lies live in Hildesheim

Musik
Haftbefehl zieht sich zurück
Sonntag beim Hurricane 2026: Die besten Bilder von Provinz und mehr
News
Twenty One Pilots und mehr: Die Bilder vom Sonntag beim Southside 2026
Hurricane 2026: Die besten Bilder vom Samstag mit Finch und mehr
Altbier mit Bad Bunny: Fans feierten mit dem Superstar in Düsseldorf
23.07.26
Mit Beirut, Cherry Glazerr, Girlpool und Moritz Krämer: 14 neue Alben, die diese Woche erschienen sind
Diese Woche sind unter anderem Alben von Tiny Ruins, Moritz Krämer und Station 17 erschienen. Hier sind Hörproben und natürlich unsere Rezensionen dazu.
11 Alben, die Ihr diese Woche (lieber nicht) hören solltet
Teils gut, teils nicht so gut: In dieser Woche sind die neuen Alben von Goat, Archive, Phantogram, Kaiser Chiefs, Green Day und White Lies erschienen. Lest hier unsere Rezensionen.
White Lies: Neuer Song im Stream, neues Album und Tour angekündigt
Im Oktober erscheint FRIENDS, das neue Album des Trios.
White Lies: Gratis-EP „SMALL TV“ jetzt komplett im Stream hören
Wie versprochen veröffentlichen White Lies eine kostenlose EP als Dankeschön für ihre Fans - alle Songs hier im Stream.
White Lies: zwei Songs aus kostenloser EP im Stream hören
Als Dankeschön für ihre Fans haben die Briten von White Lies eine neue EP aufgenommen. Zwei der Songs sind hier bereits exklusiv zu hören.
08.08.26
09.08.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.