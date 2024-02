10 Deutschrap-Songs, die dich durch den Winter bis zum Frühling bringen

Von Makko bis hin zu RapK: Hier kommen zehn Tracks für jeden Gemütszustand.

Offiziell ist zwar noch Winter, aber hin und wieder lässt sich mittlerweile schon ein Sonnenstrahl mehr blicken. Im Wechsel von beißender Kälte und sonnigen Tagen hängt man gerade bei Wetterfühligkeit so irgendwie zwischen Trägheit und Optimismus. Wir haben zehn Deutschrap-Tracks rausgesucht, die uns Hoffnung auf den Frühling geben, aber gleichzeitig auch als Soundtrack bei Wintertrübsal perfekt passen.

Der Berliner rät seinen Fans nicht zu sehr auf andere Menschen zu hören und sein eigenes Ding zu machen. Der House-Beat gibt einem fast schon wieder Frühlingsgefühle, aber mit seinen mitfühlenden Zeilen, in denen es darum geht, sich vor allem nicht mit anderen zu vergleichen, passt der Song schon wieder besten zu diesen besonders selbstkritischen Wintergedanken.

2. Yung Hurn – „Eisblock“

Mit einem trüben Stickle-Beat haut Yung Hurn (s)ein Herz in einen Eisblock. In dem Video zum gleichnamigen Song wird der Wiener Rapper mit einem Eispickel und Slush-Eis in der Hand gezeigt, während er über die betäubenden Gefühle – verursacht durch Frauen, Drogen und Luxusgüter – singt. Mehr Symbolik für melancholische Kälte kann man fast nicht mehr einbauen.

3. Shindy – „31. Dezember“

In typischer Shindy-Ästhetik erzählt er von seinem Weg zum Erfolg. 800 Euro für einen weißen Sweater und er „lebe jeden Tag, als wäre es der 31. Dezember“. Der Rapper weiß, wie man über die für das Genre üblichen Themen Musik macht. Er zeigt aber auch die Schattenseiten auf und fragt sich, was aus den Kindern wird, wenn das Leben am Wert einer Rolex bewertet wird.

4. Viko63 und Penglord – „Lauf mit mir“

Die zwei Freunde Viko63 und Penglord haben gezeigt, dass elektronische Musik ins Rap-Game gehört. Und es braucht auch nicht immer düstere Melodien, um durch die Winterzeit zu kommen. „Lauf mit mir“ könnte mit seinem Synth-Pop ebenso ein guter Track für den Sommer sein, passt aber eben auch easy in die Winter-Deutschrap-Liste.

5. BHZ (Dead Dawg, Monk, Longus Mongus) – „Hellblau“

Nachts durch verregnete Straßen laufen, übermäßiger Konsum und dazu noch eine Priese Liebeskummer. BHZ trinken Wodka, um sich zu wärmen (nicht empfehlenswert). Ein Track, der einem das Gefühl gibt, in Watte gehüllt zu sein.

Die Kölner haben mit „Obscurité“ persönliche Schwierigkeiten und Herzschmerz in einen Song gepackt. Es ist okay mit eigenen Herausforderungen zu kämpfen und das wird mit einem Piano-Sample (und Marihuana) untermalt.

7. Rin – „Gamma“

Rin gehört zu Deutschlands größten Rapper und hat 2016 mit Cloud-Rap die Szene revolutioniert. Sein Album EROS ist zeitlos und wird die Jugend in der Zukunft wahrscheinlich genau so sehr prägen, wie es das 2017 geschafft tat. Und auch wenn er sich heute musikalisch ein wenig umorientiert hat, bleibt „Gamma“ der Rin-Track, der einen nostalgisch werden lässt.

8. Fergy53 – „Snowman“

„Snowman“ erklärt schon mit seinem Namen selbst, wieso der Track in dieser Liste gelandet ist. Der melancholische Beat macht ihn zu einem passenden Song für gedankenverlorene Bahnfahrten in den Wintermonaten.

9. Luvre47 und Paula Hartmann – „Kein Bock“

Fast schon friedlich singen die beiden über ein Paar, das nur sich selbst braucht. Es scheint, als ob die Außenwelt keine Rolle spielt. Doch Paula Hartmann macht gleichzeitig deutlich, wie die Realität einer Frau tatsächlich aussieht. „Nachts alleine U-Bahn fahren, der dritte Typ versucht es mal. Dinge, die nur Mädchen kennen, Heimweg, immer letzte Meter rennen.“ Und jetzt stellt euch dazu noch Glatteis vor …

10. RAPK und Kwam.E – „4g“

Tariq, Victor, aka RapK und Kwam.e, rappen über Kiez-Liebe. Ob Berlin-Kreuzberg oder Hamburg – sie wollen einfach nur abtauchen. Und egal, in welcher Stadt: „Diese Liebe ist echt, 0-4, 3-0, das‘ Connect“.