Kourtney Kardashian und Travis Barker bekommen nach Not-OP Zuwachs

Barker unterbrach seine Europa-Tour, um seiner Frau bei der Geburt beizustehen.

Eine Komplikation während Kourtney Kardashians Schwangerschaft erforderte eine Not-Operation, die das Leben des ungeborenen Babys schließlich rettete. Das teilt die Älteste der Kardashian-Familie nun in einem Social-Media-Post mit. „Ich werde meinen unglaublichen Ärzten für immer dankbar sein, dass sie das Leben unseres Babys gerettet haben. Ich bin meinem Mann unendlich dankbar, der von der Tournee zu mir geeilt ist, um im Krankenhaus bei mir zu sein und sich danach um mich zu kümmern, mein Fels in der Brandung. Und meiner Mutter danke ich dafür, dass sie in dieser Situation meine Hand gehalten hat“, schätzt Kourtney in ihrem Post die Ärtz:innen und ihr enges Umfeld.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Travis Barker war zu dem Zeitpunkt mit seiner Band Blink-182 auf Europa-Tournee, als ihn die Nachricht erreichte. Der Drummer musste seine Konzerte in Glasgow, Belfast und Dublin absagen, um seiner Frau in Los Angeles beistehen zu können.

Kourtney Kardashian und Travis Barker haben im April 2022 in Italien geheiratet. Nach mehreren Versuchen einer künstlichen Befruchtung, klappte es dann doch auf natürlichem Wege mit der Schwangerschaft. Beide bringen bereits Kinder mit in die Ehe. Travis Barker wurde schon zweimal Vater mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler. Die 44-jährige Kardashian und ihr Ex Scott Disick bekamen während ihrer Beziehung die drei gemeinsamen Kinder Mason, Penelope und Reign.

„Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet“, schreibt Kourtney Kardashian unter ihrem Instagram-Post. „Gott sei gelobt. Als ich das Krankenhaus mit meinem kleinen Jungen im Bauch und in Sicherheit verließ, war das ein wahrer Segen.“