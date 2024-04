Tom DeLonge und Fender veröffentlichen die „coolste Gitarre, die je gebaut wurde“

Die Kollaboration zwischen dem blink-182-Gitarristen und der Gitarrenmarke gibt es in vier Farben.

Tom DeLonge und der Gitarrenhersteller Fender haben sich zusammengetan. Es gibt nun ein Signature-Modell des blink-182-Gitarristen zu kaufen.

Bewusstseinserweiterndes Instrument

Nicht weniger als „die coolste Gitarre, die je gebaut wurde“ soll das Instrument sein, so Tom DeLonge über die Variation der Fender Starcaster in der Pressemitteilung. Der Musiker griff erstmals zu dem Modell, als er 2022 wieder mit blink-182 auf Tour ging. Eine Sensation: Eigentlich war das Gründungsmitglied 2015 aus der Band ausgestiegen und daraufhin mit Matt Skiba von Alkaline Trio ersetzt worden, der mit den Pop-Punk-Ikonen 2016 und 2019 auch zwei Alben aufnahm.

„Ich liebe diese Gitarre wirklich“, so der Sänger und Gitarrist weiter über die Kollaboration. „Einmal, weil sie Starcaster heißt – das ist das Wichtigste. Sie geht ins All und erweitert das Bewusstsein.“

Tom DeLonges Veränderungen an der Starcaster

Die Fender Starcaster kam erstmals in den Siebzigern auf den Markt. Die neue Version kommt nun mit einigen Veränderungen daher. „Ich habe die Elektronik gestrafft und eine 70er-Jahre-Kopfplatte hinzugefügt, um das Gewicht abzurunden“, verriet Tom DeLonge. „Außerdem habe ich mich für schwarze Hardware entschieden, damit das Aussehen zum moderneren Gefühl passt. Diese Gitarre zeigt meine Entwicklung, trägt aber auch die Handschrift dessen, wo ich herkomme und wer ich bin.“ Auf der Halsplatte sowie der Rückseite der Kopfplatte findet sich außerdem ein vom Musiker entworfenes Artwork. Dieses greift die Figur Poet Anderson auf, den titelgebenden Protagonisten seiner Comic- und Romanreihe. Der 2014 dazu entstandene Kurzfilm „Poet Anderson: The Dream Walker“ enthält Musik von Tom DeLonges zweiter Band Angels And Airwaves. Die Rockband greift häufig das Weltall-Motiv auf, dem ihr Frontmann zugeneigt zu sein scheint.

Tom DeLonges Fender Starcaster ist in vier Farben erhältlich – in Rosa, Mintgrün, Weiß und Gold. Alle sind mit Meeresmotiven benannt, die zum Skater-Surfer-Stil seiner Band passen. Das Instrument kostet 1.149 US-Dollar, in Deutschland 1.349 Euro. Die Meldung des Herstellers Fender empfiehlt das Instrument für „wuchtige Akkorde und pfundschwere Riffs“, mit denen man „fachgerecht die Hütte abreißen“ könne.