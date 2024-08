Zwei neue Singles von Blink-182: „All In My Head“ & „No Fun“ hören

Blink-182 haben zwei neuen Singles aus ihrem neuen Album ONE MORE TIME... PART 2 veröffentlicht.

Blink-182 haben zwei brandneue Singles veröffentlicht: „All In My Head“ und „No Fun“. Die beiden Songs sind Teil der erweiterten Edition ihres erfolgreichen Comeback-Albums ONE MORE TIME, das unter dem Titel ONE MORE TIME… PART 2 am 6. September erscheint.

„All In My Head“ ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit und den Herausforderungen des Tourlebens.

„No Fun“ wirft dagegen ein melancholischen Blick auf die Langeweile und Enttäuschung des Erwachsenwerdens.

Die neue Tracklist haben Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker mit der Ankündigung zum Album verraten.

Die Tracklist zu ONE MORE TIME… PART 2:

Anthem Part 3

Dance With Me

Fell In Love

Terrified

One More Time

More Than You Know

Turn This Off!

When We Were Young

Edging

You Don’t Know What You’ve Got

Blink Wave

Bad News

Hurt (Interlude)

Turpentine

Fuck Face

Other Side

Cut Me Off

See You

Childhood

Zusätzliche neue Tracks:

No Fun

All In My Head

Can’t Go Back

Every Other Weekend

Everyone Everywhere

If You Never Left

One Night Stand

Take Me In

Neben den beiden veröffentlichten Singles können sich die Hörer:innen auf sechs weitere neue Songs freuen.

Neben dem Release auf den Streamingplattformen kann PART 2 auch in limitierter Auflage als 2xLP mit blauer Vinyl-Färbung erworben werden. Zu den 27 Tracks ist in dem LP-Umfang mit Klappumschlag noch eine Print-Beilage enthalten.

Weiterhin wird es die Veröffentlichung auch als eine Vinyl-LP mit den acht neuen Liedern sowie zwei Bonus-Stücken geben, die zuvor nur bei Streaming-Anbietern zu hören waren. Auch hier soll es eine begrenzte Auflage von Platten in Rot geben sowie Klappumschlag plus Print-Beilage.

Derzeit sind Blink-182 auf Tour unterwegs und haben neben ihren Klassikern auch den noch unveröffentlichten Track „Can’t Go Back“ live gespielt. Zusätzlich haben sie zeitgleich mit den neuen Singles eine Live-Version von „Anthem Part 3“ auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht:

