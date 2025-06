Bill Kaulitz hat sein Idol getroffen – und wurde enttäuscht

In der zweiten Staffel der Serie „Kaulitz & Kaulitz“ kommt es für Bill Kaulitz zu einem ganz besonderen Moment – zumindest zunächst. Der 35-Jährige ist bekennender „Sex and the City“-Fan und nennt die Serie sogar sein „Lebenselexier“. Ein Treffen mit einer Darstellerin aus der Drama-Serie wird für ihn jedoch zur emotionalen Achterbahnfahrt.

Shooting mit kühler Begegnung?

Wie alles begann: Begleitet von Kameras hat Kaulitz an einem Shooting für die „Vogue“ im „Invisible House“ in Joshua Tree, Kalifornien, teilgenommen. Dort sollte er auf einen Star aus „Sex and the City“ treffen. Wer genau es sein würde, blieb in der Netflix-Folge allerdings unklar – der Name wurde nicht genannt, auch die Zuschauer:innen erfuhren ihn nie offiziell.

Für Fans der Serie war allerdings schnell klar, dass es sich dabei nur um Kim Cattrall handeln konnte. Die Schauspielerin hatte sich bereits in der Vergangenheit deutlich von der Serie und ihren Kolleginnen distanziert und ist in den Fortsetzungen nicht mehr in ihrer Rolle als Samantha zu sehen.

Im Oktober 2024 postete Kaulitz ein Foto auf Instagram, das ihn mit Kim Cattrall und Mina El Hammani zeigt. In der Caption schrieb er: „Wenn du mich kennst, weißt du, wie viel mir das bedeutet hat. Was für ein Tag.“ Dazu Herz-Emojis.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe Angst, dass sie gemein ist“

Kaulitz zeigte sich im Vorfeld überglücklich und voller Vorfreude: „Ich treffe mein großes, großes Idol aus „Sex and the City“. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit ihr zusammen vor der Kamera stehen darf.“ Gemeinsam mit seiner besten Freundin Sarah suchte er das passende Outfit für das Treffen aus. Dabei gestand er: „Ich habe Angst, dass sie gemein ist.“ Sarah versuchte ihn daraufhin zu beruhigen: „Sie wird dich lieben.“

Doch es k wohl am etwas anders als gedacht: Die eigentliche Begegnung mit dem Idol wurde nicht gezeigt, stattdessen sah man direkt Bill Kaulitz’ Reaktion nach dem Treffen. Und die fiel ernüchternd aus. Noch vor Ort erklärte er enttäuscht: „Das Schlimmste ist eigentlich eingetreten.“

„Sie ist zickiger als gedacht“

Der Name der Schauspielerin wurde mit einem Piepton ausgeblendet. Seine Bilanz: „Sie ist zickiger als gedacht und wollte partout nicht gefilmt werden.“ Er fügte hinzu: „Ich fand’s ein bisschen heavy. Man traut sich gar nicht, sie auf irgendetwas anzusprechen.“

Das vollständige Interview gibt es hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ungefilterte und offene Momente wie dieser, sind für „Kaulitz & Kaulitz“ typisch. Auch das Liebesleben der Tokio-Hotel-Zwillinge bleiben nicht außen vor, etwa die (gescheiterte) Beziehung von Bill Kaulitz und Schlagersänger Marc Eggers oder auch Tom Kaulitz’ Ehe mit Heidi Klum. Die zweite Staffel hat acht Folgen und ist seit dem 17. Juni auf Netflix.