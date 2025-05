Kraftklub und The Hidden Cameras spielen beim CSD in Rheinsberg

Am Samstag (31. Mai) findet im brandenburgischen Rheinsberg zum zweiten Mal der Christopher Street Day statt – und diesmal mit prominenter musikalischer Unterstützung. Die Chemnitzer von Kraftklub und die kanadische Band The Hidden Cameras treten im Rahmen der CSD-Veranstaltung auf. Auch die österreichische Band Lovehead ist mit dabei.

Kraftklub beim CSD

Dass Kraftklub beim CSD in Rheinsberg spielen, passt zur Haltung der Band, die sich seit jeher laut, klar und unmissverständlich gegen rechte Hetze, Transphobie und Ausgrenzung stellen. Zudem fällt das Event in eine spannende Phase für die Band: Erst kürzlich kündigten sie ein neues Album an. Es wird das Erste seit KARGO aus dem Jahr 2022 sein.

Auch CSD-Organisatoren wollen mit dem Event ein deutliches Zeichen gegen den zunehmenden Rechtsextremismus setzen, der auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu spüren ist. Rheinsberg hatte im Frühjahr 2024 seinen allerersten CSD erlebt. Damals gingen mehrere hundert Menschen auf die Straße. Die Region gilt als herausforderndes Pflaster für queere Menschen und Geflüchtete. Vorfälle von Ablehnung und Hass sind laut den Organisatoren keine Seltenheit. „Lasst uns gemeinsam Gesicht zeigen für eine tolerante, weltoffene und vor allem vielfältige Gesellschaft, in der Herkunft, Geschlecht und Aussehen egal ist und ihr lieben könnt, wen ihr wollt. Wir alle sind gleich!“, so die Veranstalter laut rbb.

Der diesjährige CSD beginnt mit einem Demonstrationszug durch die Innenstadt, gefolgt von einer Kundgebung mit Livemusik und Redebeiträgen. Unter anderem wird Martin Sonneborn, EU-Abgeordneter der Satirepartei Die Partei, eine Rede halten. Die Polizei begleitet die Veranstaltung mit einem Sicherheitskonzept – rechnet jedoch nicht mit Ausschreitungen.

Erste Spuren zu ihrem neuen Kraftklub-Album

Am Montag (26. Mai) war in Chemnitz eine Leuchtreklame mit der Aufschrift „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ aufgetaucht. Einen Absender oder irgendeine Art der Erklärung gab es zunächst nicht. Anfang der Woche hing der Schriftzug noch an einem Kran über der Stadthalle in Chemnitz. Unter der Aufschrift war außerdem ein Countdown befestigt, der am Mittwochabend (28. Mai) um 21.15 Uhr ablief. Auf Instagram hat Kraftklub das Rätsel dann aufgelöst: Es handelt sich um den Titel des neuen Albums. Auch eine begleitende Tour ist geplant und die ersten Termine sind bereits ausverkauft.