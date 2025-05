Kraftklub: Neues Album oder Überraschungskonzert?

Am Montag (26. Mai) tauchte in Chemnitz eine Leuchtreklame mit der Aufschrift „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ auf – ohne Absender oder irgendeine Art der Erklärung. Anfang der Woche hing der Schriftzug noch an einem Kran über der Stadthalle in Chemnitz. Unter der Aufschrift ist außerdem ein Countdown befestigt, der am Mittwochabend (28. Mai) um 21.15 Uhr abläuft. Stecken Kraftklub dahinter? Es scheint ganz so …

Countdown von Kraftklub – aber wofür?

Der Chef der Stadthalle, Ralf Schulze, verriet gegenüber „Radio Chemnitz“ zunächst nur: „Ein Künstlerkollektiv schafft hier Kunst.“ Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass Kraftklub hinter dem Schriftzug stecken. Der Countdown befindet sich auch auf ihrer Website und in ihrer Instagram-Story postete die Chemnitzer Band ein Video davon.

Inzwischen hängt die Installation aber nicht mehr über der Stadthalle, sondern vor dem Schauspielhaus in Chemnitz. „Blick.de“ zufolge wurde das Gebäude vor einigen Wochen von Aktivist:innen besetzt, nachdem eine geplante Sanierung wegen fehlender finanzieller Mittel pausiert worden war.

Ist „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ ein Albumtitel?

Auf was genau der Countdown hinläuft, ist aktuell noch nicht bekannt. Einige Fans spekulieren auf einen Auftritt der Band vor dem Schauspielhaus, andere hoffen sogar auf ein neues Album.

Auf Instagram wurden Kraftklub in letzter Zeit auch wieder verstärkt aktiv. In einem Post vom 27. Mai sieht man die Musiker im Studio dabei, wie sie einen bisher unveröffentlichten Song performen. Nicht nur die Fans, sondern auch die Bandmitglieder kommentierten: „Kommt das Album dieses Jahr?“ Damit zitieren sie aus einem ihrer eigenen Songs. Auf „Eure Mädchen“ antwortet Frontmann Felix Kummer darauf mit: „Wir glauben nicht / Denn im Studio sind vierundvierzig Grad“. Passenderweise heißt es in der Caption des Beitrags auch: „Wie viel Grad hat es?“

Das aktuelle Kraftklub-Album KARGO erschien bereits 2022

Aber auch ein spontanes Guerilla-Konzert würde zu den bisherigen Aktionen der Band mit K passen. Zur Promo ihrer zuletzt erschienenen Platte KARGO spielten sie eine gemeinsame Show mit Casper und Tokio Hotel auf der Reeperbahn. Der Gig wurde damals nur wenige Stunden zuvor angekündigt.

KARGO erschien 2022 als viertes Studioalbum von Kraftklub und markierte ein Comeback nach längerer Bandpause. In der Zwischenzeit nutzten die Mitglieder die Zeit, um auch Soloprojekte umzusetzen. So veröffentlichte Felix Kummer 2019 seine Debütplatte KIOX.