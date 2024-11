Kraftwerk bei den jazzopen 2025: Tickets, Termin, Vorverkauf

Kraftwerk werden im kommenden Jahr bei den jazzopen 2025 auftreten. Das Festival findet vom 2. bis zum 13. Juli im Stuttgart auf dem Schlossplatz statt und insgesamt zum 31. Mal. Ralf Hütter und Kollegen bespielen das Festival am Dienstag, 08. Juli.

Der Veranstalter verweist auf die „besondere Beziehung“, die die Düsseldorfer Electro-Pioniere mit dem Event pflegen. Damals schaltete sich „nach wochenlangen, geheimen Vorbereitungen“ Hütter direkt in den Weltraum, wo Astronaut Alexander Gerst im Space-Labor ISS um unseren Erdball kreiste.

Last updated on 14. November 2024 at 11:37 - Image source: Amazon Affiliate Program. All statements without guarantee.