Krist Novoselic hält Nirvana-Version von „ABBA Voyage“ für möglich

Der frühere Nirvana-Bassist lässt sich in einem Interview zum Satz „Man kann nie wissen!“ hinreißen.

Nirvanas Album IN UTERO feiert 2023 sein 30. Jubiläum und zu diesem Anlass wird am 27. Oktober auch eine Expanded-Edition des Werkes erscheinen. Die Tracklist weist 53 bislang unveröffentlichte Stücke auf, darunter zwei komplette IN-UTERO-Konzerte, aufgenommen 1993 in Los Angeles sowie in Seattle 1994 – ihr letzter Gig.

Im Interview mit „MOJO“ erzählt der ehemalige Nirvana-Bassist Krist Novoselic dazu: „Die Shows rocken! Sie müssen gehört werden.“ Im Gespräch lobt er außerdem die KI-Technik, die die Sounds optimieren kann, ohne sie zu verfälschen.

Als Novoselic im Interview eine Reunion von Nirvana als eine Art KI-generierte Avatare auf der Bühne vorgeschlagen wird, antwortet er offen: „Man weiß nie! Ich würde eigentlich sagen: Auf keinen Fall! Und dann würde ich wiederum fragen: Wie viel kostet das? Wann fangen wir an?!“

Diese Art der Show ist bereits durch ABBA bekannt, die seit dem 27. Mai 2022 „ABBA Voyage“ auf die Bühne bringen. Es handelt sich dabei um eine Show, in der virtuelle Avatare zum Einsatz kommen, die die Gruppe so darstellen, wie sie 1979 auftrat, und dabei den ursprünglichen Gesang nutzen, um eine möglichst realistische Erfahrung zu erschaffen.

Auch Led Zeppelin wurde bereits in einem Interview mit Jimmy Page auf die Idee angesprochen, virtuelle Performances zu erschaffen, diese waren sich jedoch unsicher, ob das etwas für sie wäre.