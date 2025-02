Tony Hawk zu gemeinsamem Enkel: „Ich wünschte, Kurt Cobain wäre hier“

Der Sohn des legendären Skaters hat ein Kind mit der Tochter des gestorbenen Nirvana-Frontmanns.

Tony Hawk war zu Hause auf ein altes Ticket eines Nirvana-Konzerts gestoßen, das er am 20. Oktober 1991 im Club „The Vatican“ in Houston, Texas besucht hatte. Auf Instagram ließ er seinen Erinnerungen an den denkwürdigen Abend freien Lauf. Er schrieb: „Ich bin direkt vom S.U.A.S [Shut Up And Skate – Anm.]-Event im Houston-Skatepark zu diesem Konzert im Jahr 1991 gegangen. Es war so transformativ wie Live-Musik nur sein kann: Wir alle erlebten in dieser Nacht etwas Seltenes und Gewaltiges. Die Welt würde danach nie wieder dieselbe sein.“

Tony Hawk schwärmt über Kurt Cobains Tochter

Tony Hawk ergänzte: „Ich wünschte, Kurt wäre hier, damit er die unglaubliche Frau sehen könnte, die seine Tochter geworden ist, ihren hingebungsvollen, fürsorglichen Ehemann kennenlernen und unser wundervolles Enkelkind im Arm halten.“ Cobains Tochter Frances Bean, die erst ein Jahr alt war, als ihr Vater am 5. April 1994 starb, hat im Jahr 2023 Hawks Sohn Riley geheiratet. 2024 brachte sie ihren gemeinsamen Sohn Ronin Walker Cobain Hawk zur Welt.

Vor Ronins Geburt erinnerte sich Frances an ihren verstorbenen Vater, anlässlich seines 30. Todestags. Mit den Worten „Vor 30 Jahren endete das Leben meines Vaters“, begann ihr Instagram-Post, zu dem sie Bilder der Hände des Musikers, das von R.E.M.-Frontmann (und ihrem Patenonkel) Michael Stipe aufgenommen wurde, stellte, gefolgt von ein paar Fotos der beiden zusammen. „Das 2. und 3. Foto zeigen das letzte Mal, als wir zusammen waren, als er noch am Leben war“, schrieb sie. „Seine Mutter Wendy drückte oft meine Hände an ihre Wangen und sagte mit einlullender Traurigkeit: ,Du hast seine Hände‘. Sie atmete sie ein, als wäre es ihre einzige Chance, ihn noch ein wenig näher zu halten, eingefroren in der Zeit. Ich hoffe, sie hält seine Hände, wo auch immer sie sind.“

Sie fügte hinzu: „Ich wünschte, ich hätte meinen Vater gekannt. Ich wünschte, ich wüsste, wie seine Stimme klang, wie er seinen Kaffee mochte oder wie es sich anfühlte, nach einer Gute-Nacht-Geschichte zugedeckt zu werden. Ich habe mich immer gefragt, ob er in den schwülen Washingtoner Sommern mit mir Kaulquappen gefangen hätte, oder ob er nach Camel Lights und Erdbeer-Nesquik gerochen hätte (seine Lieblingsgetränke, wie man mir sagte).“

Hier ist die Setlist von besagtem Nirvanas Houston-Gig am 20. Oktober 1991

Jesus Wants Me for a Sunbeam

Aneurysm

Drain You

School

Floyd The Barber

Smells Like Teen Spirit

Polly

Breed

Lithium

On A Plain

Negative Creep

Blew

Territorial Pissings