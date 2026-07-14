L7-Bassistin Jennifer Finch an aggressivem Hirntumor erkrankt

L7-Bassistin Jennifer Finch ist an einem aggressiven Hirntumor erkrankt. Die Musikerin fällt für die Abschiedstournee der Band aus.

Jennifer Finch ist an einer aggressiven Form von Hirntumor erkrankt. Ihre Band L7 machte die Diagnose am Montag, dem 13. Juli, öffentlich. Die Bassistin der US-Gruppe wird deshalb nicht an der für den Herbst geplanten Abschiedstournee teilnehmen.

Nach Angaben aus ihrem Umfeld bestand zunächst die Hoffnung, die Erkrankung mithilfe einer Strahlentherapie behandeln zu können. Im weiteren Verlauf traten jedoch Komplikationen auf. Finch musste sich mehreren Operationen unterziehen und ist inzwischen körperlich stark eingeschränkt. Für ihren Alltag benötigt sie umfassende Unterstützung.

L7 setzen Abschiedstournee auf Finchs Wunsch fort

Obwohl Jennifer Finch selbst nicht auf der Bühne stehen kann, soll die „Last Hurrah Tour“ wie geplant stattfinden. Die Musikerin hat ihre Bandkolleginnen gebeten, die Konzerte ohne sie zu spielen. Die Nordamerika-Tour beginnt im Oktober und endet im November mit einem Auftritt in Los Angeles. Wer Finch am Bass vertreten wird, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Sängerin und Gitarristin Donita Sparks erklärte, die Musikerinnen seien von der Diagnose erschüttert. Der Schutz von Jennifer Finchs Privatsphäre und ihre Versorgung stünden nun im Vordergrund. Die Band wolle dafür sorgen, dass sie in der kommenden Zeit die notwendige Hilfe erhalte.

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Bereits Anfang Juni hatte L7 mitgeteilt, dass Finch wegen eines nicht näher bezeichneten gesundheitlichen Problems mehrere Sommerkonzerte auslassen werde. Zu diesem Zeitpunkt ging man noch davon aus, dass sie zur Abschiedstournee zurückkehren könnte.

Spendenaktion soll Pflege und Therapie finanzieren

Freund:innen und Angehörige haben eine GoFundMe-Kampagne eingerichtet. Die Einnahmen sollen unter anderem für häusliche Pflege, Physiotherapie und medizinische Ausgaben verwendet werden. Zudem werden in der Kampagnenbeschreibung juristische Kosten sowie die Sicherung von Finchs künstlerischem Archiv genannt.

Unterstützung kommt auch aus der Musikszene. Michael Stipe von R.E.M. teilte den Spendenaufruf und verwies auf Finchs Bedeutung für Punk und Alternative Rock. Weitere Musiker:innen und Schauspieler:innen beteiligten sich ebenfalls an der Kampagne.

Jennifer Finch prägt L7 seit den Achtzigerjahren

L7 wurden 1985 in Los Angeles von Donita Sparks und Suzi Gardner gegründet. Finch gehörte zur frühen Besetzung und spielte auf Alben wie „Smell the Magic“, „Bricks Are Heavy“ und „Hungry for Stink“. Nach einer längeren Unterbrechung kehrte sie Mitte der 2010er-Jahre zur Band zurück.

2019 veröffentlichten L7 mit „Scatter the Rats“ ihr erstes Studioalbum seit 20 Jahren. Im Mai 2026 kündigte die Gruppe ihre letzte Welttournee an.