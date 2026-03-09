Michael Stipe singt live wieder R.E.M.-Songs

Beim Konzert von Michael Shannon und Jason Narducy in Brooklyn kam der Sänger auf die Bühne und drängte zuvor darauf, bei einem bestimmten Song mitzusingen.

Hollywood-Star Michael Shannon und Sänger Jason Narducy gehören zu den größten R.E.M.-Fans auf dem Planeten. Statt aber zuhause schmollend alle Platten der Band immer wieder aufzulegen, weil diese seit 2011 offiziell in Rock-Rente ist, gehen sie selbst mit den Songs von R.E.M. auf Tour.

Stipe, Mills, Berry und Buck freut es, sie gesellten sich schon 2024 bei einem Gig der Truppe in der Heimatstadt Athens heimlich dazu. Das war ein voller Erfolg. Diesen möchte Stipe offenbar gerne noch einmal erleben.

Nach zwei Konzerten im vergangenen Jahr, bei denen der Sänger gemeinsam mit Shannon und Narducy „Pretty Persuasion“ (aus dem Album RECKONING) schmetterte, gab es diesmal bei einem Gig des Tribute-Duos in Brooklyn Stoff aus LIFES RICH PAGEANT zu hören.

„These Days“ und „The Great Beyond“ mit Michael Stipe

Die Platte von 1986 wird nämlich gerade von den beiden Edelanhängern auf Tour zum 40-jährigen Jubiläum ausgiebig zelebriert. Am Samstag im Brooklyn Steel entschied sich Stipe (mit Vollbart, roter Mütze und Brille) für „These Days“. Außerdem ergänzte er das Set um das lange nicht mehr gehörte „The Great Beyond“ aus dem Soundtrack zum Milos-Forman-Film „Man On The Moon“.

Beide Stücke hat Michael Stipe seit 2008 nicht mehr live gesungen. In dem Jahr sah man R.E.M. zum letzten Mal auf Tour. Damals spielten sie die Songs ihrer aktuellen Platte ACCELERATE. Zwar folgte 2011 noch COLLAPSE INTO NOW. Allerdings entschied sich die Gruppe, statt weitere Konzerte zu geben, die Gitarren im Schuppen zu lassen.

Natürlich steht nun die Frage nach einer Reunion sofort wieder parat. Stellt man sie Stipe und Co., gibt es allerdings seit Jahren konstant eine deutliche Absage. Gitarrist Peter Buck sagte noch vor wenigen Jahren, es würde nie so gut sein wie einst. 2011 sei genau der richtige Moment gewesen, aufzuhören. Denn: „Zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich nichts, worauf wir uns einigen konnten, also was für Musik wir aufnehmen und ob wir auf Tour gehen wollten. Wir wussten nicht einmal, wo wir gemeinsam essen gehen sollten. Das hat sich immerhin inzwischen wieder geändert.“

Dass nicht nur Michael Stipe in alten Zeiten schwelgt, zeigten Berry und Buck übrigens erst vor wenigen Tagen, als sie Shannon und Narducy bei deren Gig im 40 Watt Club in Athens besuchten.

Narducy erzählte „Spin“ noch ein paar Details über das Ausnahmekonzert mit Stipe:

„Michael sagte, er würde kommen, und lange deutete er nur an, als Zuschauer dabei zu sein. Am Tag zuvor sagte er dann: ‚Ich möchte unbedingt ‚These Days‘ spielen.‘ Das ist der zweite Song auf dem Album – es wäre verrückt, ihn so früh auf die Bühne zu holen, und dann wäre er für die nächsten zwei Stunden weg. Also hatte Michael Shannon die Idee: ‚Warum spielen wir ihn nicht einfach zweimal?‘ Er kam zum Soundcheck, was auch anders war als letztes Jahr. Wir probten den Song und es fühlte sich großartig an. Er kam zu mir, zeigte auf die Setlist und fragte: ‚Spielst du ‚The Great Beyond‘ direkt nach ‚These Days‘? Vielleicht singe ich da auch mit.‘ Ich sagte nur: ‚Das würden wir sehr gerne so machen.‘ Dann winkte er Michael Shannon herbei, wir berieten uns kurz und dann war es beschlossene Sache. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht.“

Da bei R.E.M. sonst offenbar nichts weiter ansteht und Michael Stipe seine schon vor langer Zeit angekündigte Soloplatte wohl nicht mehr in die Welt entlassen wird, freuen wir uns wenigstens auf die hoffentlich in diesem Jahr anstehende Wiederauflage von REVEAL aus dem Jahr 2001. Seit 2008 veröffentlicht die Band jedes ihrer Alben passend zum 25-jährigen Jubiläum.