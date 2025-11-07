Bei Berlin-Konzert: Lady Gaga richtet rührende Worte an Lady Starlight

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Während ihrer „Mayhem Ball“-Tourshow in Berlin widmet Lady Gaga zwei Songs ihrer langjährigen Freundin Lady Starlight.

„I have a very, very special friend here tonight“ – mit diesen Worten eröffnete Lady Gaga beim Berliner Konzert ihrer „The Mayhem Ball“-Tour in der Uber Arena einen emotionalen Moment.

Persönliche Worte an Lady Starlight

Während ihres Berlin-Konzerte begrüßte Lady Gaga ihre frühere Wegbegleiterin Lady Starlight, die im Publikum saß, und dankte ihr öffentlich für die Unterstützung in den Anfangsjahren ihrer Karriere. „You are such an important human being to me in my life as a person and an artist“, sagte Gaga, bevor sie die Songs „The Edge of Glory“ und „Marry The Night“ aus ihrem Album BORN THIS WAY (2011) anstimmte. Diese Stücke, so erklärte sie, erinnerten sie an die Zeit, in der Lady Starlight sie musikalisch und kreativ begleitete. „I don’t even know how they would sound or be if she wasn’t in my life“, fügte Gaga hinzu.

Glam, Metal und Freundschaft – prägende Vergangenheit mit Starlight

Die enge Verbindung zwischen beiden Künstlerinnen geht auf die New Yorker Clubszene der frühen 2000er-Jahre zurück. Gaga lernte die DJ und Performance-Künstlerin Lady Starlight, bürgerlich Colleen Martin, auf einer Party in Manhattan kennen. Gemeinsam organisierten sie die Partyreihe „New York Street Revival and Trash Dance“, bei der sie Songs der 70er- und 80er-Jahre performten – „$5 Burlesque Pop Rock n Roll Glam Metal“, beschrieb Gaga auf Facebook nostalgisch ihre Shows. Die beiden traten außerdem 2007 gemeinsam beim Lollapalooza-Festival auf.

Lady Gaga widmet ihre Songs „The Edge Of Glory“ und „Marry The Night“ Lady Starlight

Lady Starlight trug maßgeblich zur Entwicklung von Gagas visueller Bühnenästhetik bei und prägte ihre frühe Pop-Performance. „When I moved downtown, I wasn’t cool“ und „she was so kind to me and believed in me and cared for me as a person“, erinnert sich Gaga. Bei ihrer „The Monster Ball“-Tour nahm sie Starlight zudem als Voract für ihre Nordamerika-Shows mit.

Gaga wieder auf riesiger Tournee

Lady Gaga befindet sich derzeit mit ihrem neuen Album MAYHEMauf großer Welttournee. Die „The Mayhem Ball“-Tour umfasst 87 Konzerte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Der Auftakt erfolgte im Juli 2025 in Los Angeles, das Finale ist für April 2026 in New York geplant. Die beiden Berlin-Konzerte am 4. und 5. November waren bereits nach wenigen Minuten restlos ausverkauft.