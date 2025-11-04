Lady Gaga live in Berlin: Fotos, Videos und Setlist vom 4.11.2025

Die 100 besten Stimmen der Musikgeschichte

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Das sind die 100 besten Debütalben aller Zeiten

Vier Akte, ein furioses Finale und jede Menge Hits: So war Lady Gaga live in Berlin am 4. November.

Lady Gaga endlich wieder live in Berlin: Am 4. November 2025 war es soweit. Lady Gaga spielte ihr erstes von zwei Berlin-Konzerten in der Uber-Arena. Dabei verwandelte sie die Halle in ein visuelles Gesamtkunstwerk. Die betont dramatische Prämisse: „Tanzt oder sterbt!“

Der Abend war in vier Akte gegliedert – „Of Velvet and Vice“, „And She Fell Into a Gothic Dream“, „The Beautiful Nightmare That Knows Her Name“ und „Every Chessboard Has Two Queens“ – und bietet einen imposanten, theatralischen Ritt durch Gagas Karriere, mit deutlichem Fokus auf ihr aktuelles Album MAYHEM.

Lady Gaga in Berlin: eine Albumstatistik

Werfen wir mal einen Blick auf die Statistik des Abends. Insgesamt präsentierte Gaga 31 Songs – davon ganze 14 vom aktuellen Album „MAYHEM“, das die Tour auch thematisch dominiert. Aus der Frühphase kamen 5 Songs von „The Fame“ (darunter „Poker Face“ und „Just Dance“) sowie 4 von „Born This Way.“ Dazu je 2 Titel von „ARTPOP“ und „The Fame Monster“, ein Song von Joanne und ein Cover („Shallow“).

Lady Gaga live in Berlin: Fotos und Videos

Auf X, ehemals Twitter, kursieren bereits etliche Fotos und Videos, die Fans von dem Konzert gemacht haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Mayhem-Tournee begann am 16. Juli 2025 in der T-Mobile Arena in Las Vegas. Es folgten Stationen in Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, London, Stockholm, Mailand und Barcelona – bevor Gaga am 4. und 5. November die Berliner Uber-Arena bespielte. Es sind ihre ersten Deutschland-Konzerte seit der Chromatica Ball-Tour in Nordamerika und Europa im Jahr 2022.

Lady Gaga live in Berlin, 4. November 2025: Die Setlist

The Art of Personal Chaos

(Das Manifest des MAYHEM)

Act I: Of Velvet And Vice

Bloody Mary (verkürzte, alternative Opernversion mit voraufgezeichnetem Intro)

Abracadabra (alternative, teils a-capella Version)

Judas (mit Elementen von „Abracadabra“)

Aura (verkürzt, mit Elementen von „Judas“ und „Scheiße“)

Scheiße (verkürzt, mit Extended-Intro aus „Judas“ und „Aura“)

Garden of Eden (operatisches, orchestrales Intro; Gaga an der Gitarre)

Poker Face (operatisches Intro; „Off With Her Head“-Outro)

Abracadabra (Gesaffelstein Remix; Ballroom-Battle)

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity (verkürzt; mit Extended-Intro)

Disease (mit Extended-Intro)

Paparazzi (alternative Version; mit langem Intro & Outro)

LoveGame (verkürzt; mit Extended-Intro)

Alejandro (verkürzt)

The Beast (Gaga spielt Gitarre nach dem zweiten Refrain)

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah (Extended-Intro & Outro)

Zombieboy (Extended-Intro & Outro)

The Dead Dance (Extended-Intro)

LoveDrug

Applause (verkürzt; mit Extended-Intro)

Just Dance (verkürzt; alternative Version; mit Extended-Outro)

Wake Her Up! (mit Elementen aus „Abracadabra (Cirkut Remix)“)

Act IV: Every Chessboard Has Two Queens

Shadow of a Man (mit Extended-Intro)

Kill for Love (verkürzt)

Summerboy (verkürzt; Gaga an der Gitarre)

Born This Way (mit Extended-Intro)

Million Reasons (mit Extended-Intro; enthält Elemente von „Tears“ von Giorgio Moroder und „Abracadabra“)

Shallow (alternative Version des Songs mit Bradley Cooper)

Die With a Smile (Solo)

The Edge of Glory (akustisch am Piano; gewidmet Lady Starlight)

Marry the Night (akustisch am Piano)

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Zugabe:

How Bad Do U Want Me