Taylor Swift äußert sich zu den Feuern in Los Angeles

Auf Instagram äußert sich Taylor Swift zu den Feuern in Los Angeles – auch sie habe gespendet.

Die Feuer in Los Angeles wüten seit dem 7. Januar an der Westküste der Vereinigten Staaten. Nun äußert sich auch Taylor Swift via Instagram zu der tragischen Katastrophe.

„So viel Leid, Verlust und Zerstörung“

„Die Brände in L.A. haben so viele Familien betroffen und es ist herzzerreißend, diese Geschichten mitzuerleben. So viel Leid, Verlust und Zerstörung“, schreibt Swift in einer Instagram-Story und bezieht sich dabei auf den immensen Schaden, den die Feuer bisher verursacht haben. Die wohl fatalsten Brände sind das Feuer im Eaton Canyon knapp vor Pasadena und das Feuer in der Promi-Nachbarschaft Pacific Palisades im Westen der Region. Nicht nur haben die Brände mittlerweile 27 Menschen das Leben gekostet, auch zerstörten die Flammen –welche weiterhin unkontrolliert brennen – geschätzt tausende Behausungen.

Taylor Swift spendet

Taylor Swift selbst lebt in Rhode Island, auf der anderen Seite der USA und ist somit von den Feuern nicht direkt betroffen. Trotzdem verkündet sie via Social Media, dass sie an mehrere Organisationen gespendet habe. „Während so viele Menschen eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens durchleben, gibt es auch viele erstaunliche Organisationen und Gruppen, die sich zusammenschließen, um diesen Gemeinden beim Wiederaufbau zu helfen“, liest man in Swifts Post auf Instagram. „An diese Organisationen habe ich gespendet, und wenn Sie spenden möchten oder können, tun Sie es bitte.“ Darunter folgt eine Auflistung an Organisationen, an welche die Popikone augenscheinlich gespendet hat. Dazu gehören unter anderem MusiCares, Los Angeles Regional Food Bank und Pasadena Educational Foundation Eaton Fire Response Fund.

FireAid-Benefizkonzert wird bald stattfinden

Die im Posting der 35-Jährigen genannten Organisationen sind nur einige von vielen, die in den letzten Wochen in der Region von Los Angeles aktiv wurden. Unter anderem tätigten auch große Labels wie Sony Music und Warner Music Spenden für die Opfer der Brände.

Nun haben Live Nation, AEG und die Azoff Company sogar bekanntgegeben, dass am 30. Januar zwei FireAid-Benefizkonzerte simultan stattfinden werden, eines im Intuite Dome, das andere im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien. Auftreten werden unter anderem Billie Eilish, Lady Gaga, Gwen Stefani, Joni Mitchell und Earth Wind and Fire.