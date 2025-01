MAYHEM: Lady Gaga kündigt neues Album für den 7. März an

Eine neue Single wird mitsamt Video am 2. Februar bei den Grammys vorgestellt werden.

Nach vielen Fragezeichen nun ein Ausrufezeichen: Lady Gaga hört mit dem Anteasern auf und gibt bekannt, wann konkret ihr siebtes Studioalbum herauskommen wird. Und zwar soll die neue LP am 7. März via Interscope Records das Licht der Welt erblicken. Ein Titel gibt es nun auch für das Werk: MAYHEM.

Mehr Vorgeschmack im Februar

Bevor Anfang März die Platte veröffentlicht wird, kann man sich jetzt schon mit den zwei Tracks „Disease“ und „Die With a Smile“ einen Eindruck von Gagas aktueller musikalischer Ausrichtung machen. Am 2. Februar folgt dann noch eine weitere Single-Auskopplung. Der Rahmen: Die 2025er Grammy-Verleihung. In der Pause der Awardzeremonie soll der Song (Titel bisher unbekannt) mitsamt Musikvideo der Welt vorgestellt werden.

Was auf Albumlänge zu erwarten ist

In der Pressemitteilung zur Platte heißt es: „MAYHEM ist eine triumphale Rückkehr zu Gagas Pop-Wurzeln und verbindet die eklektische Energie, mit der sie ihre Fans in ihren Bann gezogen hat, mit einer mutigen, furchtlosen künstlerischen Vision. Das Album erforscht Themen wie Chaos und Transformation und zelebriert die Kraft der Musik, zu vereinen, zu provozieren und zu heilen.“

Und weiter: „MAYHEM ist kein nostalgischer Rückblick, sondern erfindet ihren frühen Sound mit einem kaleidoskopischen Ansatz neu, der aus ihrer umfangreichen musikalischen Bibliothek schöpft und gleichzeitig eine frische und furchtlose künstlerische Perspektive einnimmt. Gaga beschreibt den kreativen Prozess als ‚das Zusammensetzen eines zerbrochenen Spiegels: Selbst wenn man die Teile nicht perfekt wieder zusammensetzen kann, kann man etwas Schönes und Ganzes auf seine eigene neue Art und Weise erschaffen.‘“

Eine Tracklist ist bisher noch nicht geteilt worden.