Lady Gaga teilt Countdown – Bald Album-Release?

Womöglich könnte die siebte Platte des Popstars im Februar das Licht der Welt erblicken – aber Gaga hält sich noch bedeckt.

Lady Gaga bereitet sich auf eine neue musikalische Ära vor, die Fans weltweit bereits gespannt erwarten. Schon seit fast einem Jahr gibt es immer wieder Hinweise auf ihr siebtes Studioalbum, doch konkrete Details lassen weiterhin auf sich warten. Jetzt ist auf ihrer offiziellen Website ein nicht weiter kontextualisiserter Countdown zu finden, der mit ihrem Album-Release zusammenhängen könnte.

Obwohl weder Titel (naja, Arbeitstitel halt LG7) noch Tracklist bekannt sind, hat die 38-jährige Popikone in einem Interview mit „Vogue“ angekündigt, dass das Album im Februar 2025 erscheinen wird – der genaue Veröffentlichungstermin bleibt jedoch noch geheim. Und auch jetzt hält sich Gaga bedeckt …

Abwarten bis zum 27. Januar – erst einmal

Der Countdown auf Gagas Website endet am Montag, den 27. Januar. Was genau hinter diesem Countdownende aufgedeckt werden könnte, bleibt unklar – doch ein Blick auf die Seite gibt Anlass zu Spekulationen. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man täglich wechselnde Schriftzüge – am 21. Januar war es „LG1“, einen Tag später „LG2“. Diese fortlaufende Nummerierung könnte darauf hindeuten, dass am 27. Januar „LG7“ geschrieben stehen wird. Doch ist es möglich, dass die Sängerin das Album sogar noch vor Februar veröffentlicht? Oder was hat das alles zu bedeuten?

Was zuletzt geschah

Lady Gaga hat in den vergangenen Jahren ihre Musik und ihre Kunst stetig weiterentwickelt. Ihr immer noch aktuelles Projekt, das 40-minütige Album HARLEQUIN, erschien im September 2024 und wurde von ihrer Rolle als Harley Quinn in „Joker: Folie à Deux“ inspiriert. Dieses Werk trug den inoffiziellen Titel „LG6.5“, eine Zwischenstation zwischen ihrer vorherigen LP aus dem Jahr 2020, CHROMATICA, und dem kommenden Album.

Ansonsten veröffentlichte sie 2024 auch das Duett „Die With A Smile“ mit Bruno Mars und das gemeinsame Lied „Sweet Sounds of Heaven“ mit den Rolling Stones.