Was zum Gruseln und Mitdenken: Lady Gaga teasert neuen Song „Disease“ an

Was will sie uns damit sagen? Das, was Lady Gaga bisher teilt, wirkt ein bisschen unheimlich.

Am Freitag, den 25. Oktober, soll Lady Gagas neuer Song „Disease“ erscheinen. Mit diesem Track will die Musikerin und Schauspielerin den ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album LG7 geben, das voraussichtlich im Februar 2025 auf den Markt kommen wird. Nun teilte sie auf ihrem Instagram-Profil ein Teaser-Video, das eine ganz unheimliche, ja bedrückende Atmosphäre erahnen lässt.

Wovor flieht Lady Gaga?

Erst am Montag (21. Oktober) kündigte Lady Gaga durch ein Bild die Veröffentlichung und den Titel ihres neuen Liedes „Disease“ an. Auf dem Foto ist die 38-Jährige mit langem, schwarzem Haar und in einem weißen Kleid auf der Motorhaube eines ebenso weißen Autos zu erkennen. Darunter sind die Release-Uhrzeiten für mehrere Länder vermerkt. Nur folgt das Teaser-Video, in dem Lady Gaga in demselben Look zu sehen ist. Der zehnsekündige Clip zeigt, wie die Sängerin auf einer US-amerikanischen Vorstadtstraße von einem Auto wegrennt, das ihr permanent hinterherfährt. Panisch dreht sich Gaga immer wieder nach dem unbekannten Fahrer um, vor dem sie zu fliehen versucht. Untermalt wird das Ganze von prägnanten Klavier-Einsätzen. Abschließend folgt ein harter Cut und der Name der Single erscheint auf schwarzem Hintergrund.

Erste Eindrücke zu „Disease“:

Eine große Song-Schnitzeljagd

Die zwei Instagram-Posts sind nicht die ersten Hinweise auf den neuen Song. Am 21. Oktober ließ der US-Popstar ihre Fans auf die Suche nach einigen der Lyrics von „Disease“ gehen. Auf der Webseite „gagadisease.com“ erschien auf einem Display die Zeile „I could play the doctor“. Verwendete man die Wörter als neue URL (also: icouldplaythedoctor.com) ploppte der darauffolgende Verse „I can cure your disease“ auf – allerdings sind einige der kryptischen Webseiten mittlerweile wieder offline gestellt worden. Schlussendlich ließ sich so folgender Text zusammenstellen: „I could play the doctor/ I can cure your disease/ If you were a sinner/ I could make you believe/ Lay you down like one, two, three/ Eyes roll back in ecstasy/ I can smell your sickness/ I can cure ya/ Cure your disease.”

Zudem versteckte sie einige Easter Eggs auf der Streaming-Plattform Spotify. Zunächst nahm Lady Gaga einen Track aus jedem ihrer bisherigen sieben Alben und schrieb bis auf einen Buchstaben den gesamten Titel in Versalien. Ein Beispiel ist ihr Stück „Dance In The Dark“ aus der 2009er-Platte THE FAME MONSTER, der plötzlich „dANCE IN THE DARK“ geschrieben wurde. Addierte man alle kleingeschriebenen Buchstaben, kam letztendlich das Wort „Disease“ heraus. Außerdem teilte die Sängerin eine Playlist mit dem Titel „.com“ auf ihrem Spotify-Account. Dabei sind die Stücke so angeordnet, dass bei der Zusammensetzung der ersten Buchstaben der Titel sich die Worte „Gaga Disease“ ergeben.

Bislang sind dies jedoch die einzigen Spuren, die Lady Gaga im Bezug auf ihre neue LP hinterlässt. In einem Interview mit dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ erklärte die Musikerin im September nämlich noch nicht über das neue Projekt sprechen zu wollen. Allerdings sei es „nicht wie ‚Chromatica‘ [2020]. Es ist eine völlig andere Platte […]. Ich würde sagen, es ist alles für mich“, fügte Gaga hinzu.