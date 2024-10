Lady Gaga veröffentlicht ihre neue Single „Disease“ – zum Lyric-Video!

Nach einer Single-Schnitzeljagd meldet sich die Pop-Sängerin mit ihrem neuen Song „Disease“ und dazugehörigen Lyric-Video zurück.

Lady Gaga kündigte bereits am Montag (21. Oktober) ihre neue Single „Disease“ durch ein Instagram-Post an. Anschließend veröffentlichte die Musikerin mehrere virtuelle Hinweise, die Informationen zum Song gaben. Nun ist es soweit: „Disease“ ist in voller Länge veröffentlicht und gibt den ersten Vorgeschmack auf ihre neueste Platte LG7, die im Februar 2025 erscheinen soll.

Lady Gaga kehrt zu früherem EDM-Stil zurück

„Disease“ ist Lady Gagas erste Solo-Single seit „Hold My Hand“ aus dem Jahr 2022. Dementsprechend gespannt waren ihre Fans auf den neuen Track, den die 38-Jährige vorab auch fleißig immer wieder angekündigt hatte. Soundtechnisch handelt es sich bei dem Track um einen düsteren Pop-Song mit EDM-Elementen, die an ihre früheren Werke „The Fame Monster“ aus dem Jahr 2009 oder den 2011er-Hit „Born This Way“ erinnern. In „Disease“ (zu deutsch: Krankheit) spricht die Sängerin davon, jemanden heilen zu können und geht damit in die Richtung ihrer 2017 erschienenen Single „The Cure“. Untermalt wird der neue Track von einem Lyric-Video, das einen Fernseher im Horrorfilm-Stil zeigt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass es in „Disease“ um die Heilung geht, dürfte inhaltlich zum Konzept der neuesten Platte passen, die Lady Gaga bislang als LG7 bezeichnet. Wie die Sängerin nämlich bereits in einem Gespräch mit der „Vogue“ erklärte, soll sich das Album dem Thema Leid annähern: „Mit diesem Abenteuer ist viel Schmerz verbunden, und wenn ich anfange, diesen Schmerz zu erforschen, kann das eine andere Seite meiner Kunstfertigkeit zum Vorschein bringen.“

Alle Wege führen zu „Disease“

Ein wenig überraschend ist allerdings, dass „Disease“ nicht mit Musikvideo erschien. Vor der Veröffentlichung der ersten Single-Auskopplung teilte Lady Gaga nicht nur ein Foto, auf dem sie in einem weißen Kleid auf einer Motorhaube eines Autos zu sehen ist, und dem entsprechenden Veröffentlichungsdatum der Single, sondern auch einen kurzen Teaser-Clip. In dem zehnsekündigen Video ist die „Shallow“-Sängerin in demselben Look mit schwarzen, langen Haaren zu sehen. Sie rennt auf einer Straße von einem Auto weg, das ihr zu folgen und ihr Angst zu machen scheint. Durch den Clip hofften einige Fans, dass der Song mit einem Video erscheinen würde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch neben solchen offiziellen Anspielungen auf die neue Single, gab es auch kryptische Easter Eggs, die Lady Gaga im ganzen Internet verteilen ließ. Anfang der Woche ließ der Popstar ihre Fans auf die Suche nach einigen der Lyrics von „Disease“ gehen. So erschien auf der Webseite „gagadisease.com“ die Zeile „I could play the doctor“. Verwendete man die Wörter als neue URL (also: icouldplaythedoctor.com) tauchte der darauffolgende Verse „I can cure your disease“ auf – allerdings sind einige dieser Webseiten mittlerweile wieder offline gestellt worden. Schlussendlich ließ sich so folgender Text zusammenstellen: „I could play the doctor/ I can cure your disease/ If you were a sinner/ I could make you believe/ Lay you down like one, two, three/ Eyes roll back in ecstasy/ I can smell your sickness/ I can cure ya/ Cure your disease.” Auch auf ihrem Spotify-Profil gab es verschlüsselte Botschaften, die Hinweise zum neuen Song lieferten.