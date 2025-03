Djo: Neues Album des „Stranger Things“-Stars für April angekündigt

Joe Keery ist vor allem bekannt für seine Rolle des Steve Harrington in der Netflix-Serie „Stranger Things“. Aber auch musikalisch hat der 32-Jährige etwas zu bieten. Unter dem Künstlernamen Djo veröffentlicht er nun ein neues Album.

Sein drittes Studioalbum

Die neue Platte mit dem Titel THE CRUX soll am 4. April 2025 erscheinen und wurde in Zusammenarbeit mit Adam Thein produziert. Die Songs seien an verschiedenen Orten der Welt entstanden, während sich der Musiker mit Themen wie der Vergänglichkeit seines Berufs und der Trennung von Freund:innen und Familie auseinandergesetzt habe, so die Info in der Pressemitteilung.

THE CRUX folgt als drittes Studioalbum auf TWENTY TWENTY und DECIDE. Mit seinem Song „End of Beginning“ landete Djo im vergangenen Jahr bereits auf Platz eins der Global Spotify Charts.

Djo geht im Sommer 2025 auf Tour

Zusätzlich wird Djo im Sommer einige Konzerte spielen und kommt unter anderem auch nach Deutschland und macht für fünf Gigs hierzulande Halt.

16. Juni – Köln, E-Werk

17. Juni – Berlin, Huxleys

20. Juni – Hurricane Festival

21. Juni – Southside Festival

Mehr „Stranger Things“-Output

Keery ist nicht der einzige Star von „Stranger Things“, der sich neben der Schauspielerei auch in musikalischen Sphären bewegt. So veröffentlichen beispielsweise Maya Hawke und Finn Wolfhard ebenfalls seit einigen Jahren ihre Musik.