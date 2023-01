Starproduzent Rick Rubin: „Ich habe keine technischen Fähigkeiten und weiß nichts über Musik“ 

Der gefeierte Musikproduzent Rick Rubin hat bereits mit einer nicht enden wollenden Liste an Künstler*innen gearbeitet – darunter Johnny Cash, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers und Adele. Kürzlich führte der 59-Jährige ein langes Interview für die CBS-Sendung „60 Minutes“, in dem es um sein neues Buch „The Creative Act: A Way Of Being“ geht. Und darin behauptet Rubin ernsthaft von sich: „Ich weiß nichts über Musik.“

“I have no technical ability. And I know nothing about music.”

Music producer Rick Rubin says he can barely play any instruments, but says artists come to him because of “the confidence I have in my taste and my ability to express what I feel.” https://t.co/zLrPYRUjvs pic.twitter.com/KRZWLCpSB2

— 60 Minutes (@60Minutes) January 16, 2023