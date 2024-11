Lady Gaga: So singt sie für Kamala Harris (Video)

Lady Gaga möchte, „dass alle Stimmen gehört werden“ bei der US-Wahl. So ihre Ansage beim Event.

Nachdem sich Lady Gaga am Sonntag (3. November) für Kamala Harris als zukünftige Präsidentin der USA ausgesprochen hatte, trat die Popsängerin einen Tag später bei der Kundgebung der derzeitigen Vizepräsidentin in Philadelphia, im US-Bundesstaat Pennsylvania auf. Dabei steuerte Gaga nicht nur ihren musikalischen Beitrag zur Wahlkampagnen-Veranstaltung bei, sondern appellierte noch einmal an alle Amerikaner:innen, ihre Stimme am Wahltag, den 5. November, für die Demokratin statt für den Republikaner Donald Trump abzugeben.

Live zu hören: „God Bless America“ und „The Edge of Glory“

Am Montag (4. November) fanden gleich zwei Kamala-Harris-Events statt, in der für sie die Werbetrommel gerührt wurde. Während Katy Perry als Headlinerin in Pittsburgh, im US-Bundesstaat Pennsylvania, für Harris auf der Bühne stand, trat Lady Gaga bei einem Event in Philadelphia auf. Die Grammy- und Oscar-Gewinnerin performte erst eine eigene Interpretation des patriotischen US-Songs „God Bless America“ und sang anschließend ihr eigenes Stück „The Edge of Glory“ aus dem Album BORN THIS WAY von 2011.

Nach ihrer Live-Darbietung nutzte die Musikerin den Moment auf den Stufen des Philadelphia Museum of Art, um ein Lob auszusprechen: „Heute trage ich all die starken, zähen Frauen in meinem Herzen, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin.“ Ihre Rede beendete die 38-Jährige ihre Rede mit den Worten: „Ich gebe meine Stimme jemandem, der ein Präsident für alle Amerikaner sein wird. Lasst uns morgen dafür sorgen, dass alle eure Stimmen gehört werden.“

Seht hier Mitschnitte des Live-Events mit Gaga:

Neben Lady Gaga war auch Oprah Winfrey anwesend, um in einer Rede die Bedeutung jeder wählenden Person hervorzuheben: „Jede einzelne Stimme, jede einzelne, wird von Bedeutung sein. Deshalb bin ich heute Abend nach Philadelphia gekommen.“ Diese US-Wahl zu verpassen, würde bedeuten, „anderen Menschen die Kontrolle über seine Zukunft zu überlassen“, erklärte Winfrey, nachdem sie ihre Befürchtung kundgetan hatte: „Wenn ich morgen nicht zur Wahl gehe, ist es durchaus möglich, dass ich nie wieder die Gelegenheit habe, meine Stimme abzugeben.“

Hollywood-Stars unterstützen Kamala Harris

Bevor Lady Gaga in Philadelphia die Bühne betrat, rief sie auf ihrem Instagram-Account dazu auf, wählen zu gehen. In einem kurzen Clip erklärte sie, dass sie ihr Kreuz für Kamala Harris setzen werde.

Damit ist sie nicht alleine, denn es sprachen sich auch Promis wie unter anderem Bad Bunny, Charli XCX, Katy Perry, Beyoncé, Bon Iver, R.E.M., Olivia Rodrigo und Ricky Martin für die Präsidentschaftskandidatin aus. Robert De Niro besuchte am Sonntag (3. November) sogar eine Tailgate-Party vor einem Football-Spiel, um mit den anwesenden Sportfans über die bevorstehende US-Wahl zu sprechen und sich dabei für Harris auszusprechen.