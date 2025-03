Prinz Pi: Das neue Album WEST-BERLIN kommt im Mai

Am 16. Mai erscheint das neue Album von Prinz Pi mit dem Titel WEST-BERLIN. Mit „Viktoriapark“ wurde nun die vierte Singleauskopplung zur Platte veröffentlicht. Der neue Song erzählt vom Leben des Rappers, von den Beziehungen, die er zu anderen Leuten führt, aber auch von der zu sich selbst. Den Refrain singt SDP-Mitglied Dag.

Prinz Pi schreibt Musik über und aus der Heimatstadt

Das neue Album widmete der Rapper dem Titel zufolge seinem Geburtsort, West-Berlin. Das spiegelt sich auch auf dem Cover wider, auf dem man die ehemalige Abhörstation auf dem Teufelsberg sieht. Im ME-Interview offenbarte der 45-Jährige, dass er sich in der aktuellen Zeit in Berlin wieder so fühlt wie zu Zeiten von BRD und DDR. „Es war eine ziemlich strange Situation, dass das Land nicht nur geteilt war, sondern, dass es halt in der Mitte von Ostdeutschland diese kleine Enklave West-Berlin gab, die von so einer Mauer umringt war und die natürlich total anders war, als die Umgebung. Aber die auch anders war, als der Rest von West-Deutschland“, erzählte uns der Musiker in dem Interview und verriet, dass er aktuell wieder das gleiche unruhige Gefühl wie damals empfinde.

Die vorherigen Singles „Teufelsberg“, „030“ und „Ohne Dich“ bieten zusammen mit dem neuen Song bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Album. Die LP soll von Krisen im Kiez, Nostalgie und Gesellschaftsbeobachtung erzählen.

Prinz Pi auf „West-Berlin-Tour“ 2025

Im Herbst 2025 bringt Prinz Pi die neue Platte dann auch auf die Bühne. Hier alle Termine im Überblick: