Lady Gaga über neues Album MAYHEM: „Auf seine eigene Weise denkwürdig“

Knapp fünf Jahre hat es gedauert, bis ein neues Album erscheinen sollte – nun ist Lady Gaga mit MAYHEM zu ihren musikalischen Wurzeln zurückgekehrt. Die 14 Tracks umfassende Platte, die heute (7. März) erschienen ist, markiert eine persönliche und künstlerische Wiedergeburt für die Sängerin. In einem Interview mit „Associated Press“ erklärte Gaga: „Ich habe mich als Künstlerin zurückerobert.“

Lady Gaga: Die ersten Singles konnten schon überzeugen

Die bereits veröffentlichten Singles „Disease“, „Abracadabra“ und „Die With a Smile“ – Letzteres ist ein Duett mit Bruno Mars – fanden bereits großen Anklang bei ihren Fans und erreichten weltweit Spitzenpositionen in den Charts. Mit über 3,7 Milliarden Streams ist „Die With a Smile“ sogar der am längsten laufende Nr. 1-Song auf Spotify Global und der Song in der Geschichte, der am schnellsten sowohl eine als auch zwei Milliarden Streams auf der Plattform erreicht hat. Das Lied stand fünf Wochen lang an der Spitze der Billboard Hot 100, erreichte Platz eins der Billboard Global 200 und brachte Gaga ihren 14. Grammy Award für die beste Pop-Duo-/Gruppen-Performance bei den Grammys 2025 ein.

Schönes im Chaos entdecken

Im Kern gehe es bei MAYHEM darum, die zerbrochenen Teile von sich selbst zu umarmen und zu entdecken, wie sie zusammenkommen und etwas Unerwartetes und Schönes bilden. Das Album spiegelt dieses Konzept mit seiner vielfältigen Klangpalette und seinen thematischen Schichten wider, indem es Elemente des Chaos, des Trotzes und der Verletzlichkeit zu einer kohärenten künstlerischen Aussage verbindet. Gaga beschreibt diesen Prozess als das Zusammensetzen eines zerbrochenen Spiegels: „Selbst wenn man die Teile nicht perfekt wieder zusammensetzen kann, kann man etwas schaffen, das auf seine eigene Weise denkwürdig und ganz ist.“

Jeder Song verwebt komplexe Geschichten mit eindrucksvollen Melodien, ein Beweis für ihre Experimentierfreudigkeit und ihren tiefen Respekt für ihr Handwerk. Gaga betonte, dass sie mit MAYHEM ihre künstlerische Integrität bewahren wollte, indem sie sich von oberflächlichen Beziehungen löste und sich auf echte Verbindungen konzentrierte. Sie sagte: „Ich habe mein Leben um die Musik herum aufgebaut und nicht um Selbst-Promotion.“ MAYHEM wurde in den Shangri-La Studios in der Nähe ihres Hauses in Malibu aufgenommen – produziert von Gaga, Michael Polansky und Andrew Watt.

Lady Gaga bei „Saturday Night Live“

Am 8. März wird Lady Gaga zum zweiten Mal sowohl als Gastgeberin als auch als musikalischer Gast bei „Saturday Night Live“ auftreten. Sie freut sich darauf, in verschiedenen Kunstformen zu arbeiten, die sie liebt, und betonte: „Es geht darum, hart zu arbeiten und dem Publikum am Samstagabend Freude zu bereiten.“