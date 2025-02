MAYHEM: Lady Gaga teilt Album-Tracklist

Lady Gagas neues Album MAYHEM hat 14 Titel, drei davon kennen wir bereits.

Zuletzt gab vor allem die Single „Abracadabra“ einen Eindruck vom kommenden, siebten Lady-Gaga-Studioalbum. Jetzt hat die Sängerin die vollständige Tracklist von MAYHEM veröffentlicht. Das Werk wird am 7. März erscheinen.

Lady Gaga ist zurück

Fast fünf Jahre Geduld mussten Fans von Lady Gaga nach CHROMATICA (2020) mitbringen. Doch nun veröffentlicht die US-Amerikanerin endlich ihr nächstes Album. Bei Instagram teilte sie nun die Liste aller Songs, die auf MAYHEM enthalten sein werden. 14 Songs sind es – neben dem Anfang Februar releasten „Abracadabra“, mit dem die LP angekündigt wurde, gehören auch die schon 2024 erschienenen Titel „Disease“ und „Die With A Smile“ dazu. Letzteren nahm Lady Gaga als Duett zusammen mit Musiker Bruno Mars auf. Dieser bleibt nicht der einzige Gast auf MAYHEM: Den Song „Killah“ unterstützt der französische DJ Gesaffelstein.

Das sind die Songs von MAYHEM

Die Tracklist, die sich im Instagram-Video der Künstlerin in orangeroten Lettern immer wieder verzerrt, ist folgende:

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden Of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah feat. Gesaffelstein

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade Of Grass

14. Die With A Smile feat. Bruno Mars

Außerdem gibt es zwei Bonustracks, die auf verschiedenen Versionen des Albums zu finden sind. „Kill For Love“ gibt es in der Target-exklusiven Fassung, „Can’t Stop The High“ ist auf der „Store Exklusive Edition“. Beide Versionen enthalten eine nicht weiter spezifizierte zusätzliche Version von „Die With A Smile“.

Kommt die Sängerin nach Deutschland?

Zuletzt war die Sängerin 2022 in Deutschland auf Tour, doch Fans hoffen auf neue Termine zur Feier von MAYHEM.