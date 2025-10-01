Lana Del Rey: Diese Fake-News über sich stellt sie richtig

Keine Schönheits-OPs & erst Recht nicht mit Geld aufgewachsen: Lana Del Rey will was richtigstellen.

Lana Del Rey rechnet auf Instagram mit Medienschaffenden ab, die, wie sie sagt, ihre Lebensgeschichte und ihren familiären Hintergrund falsch wiedergegeben und ihrer Meinung nach teils auch absichtlich falsch repräsentiert hätten. Sie korrigiert im Kommentarbereich derzeit zahlreiche Informationen, die über die wirtschaftliche Situation ihrer Familie im Umlauf sind, und kritisiert Nutzer:innen, die auf eine angebliche Schönheitsoperation anspielen. Besonders verärgert scheint sie demnach über Behauptungen, sie sei in einer reichen Familie aufgewachsen, was ihren Angaben nach nicht korrekt ist.

Im Zentrum ihrer Richtigstellungen stehen ein Künstler namens Ron Pope sowie zwei amerikanische Journalisten, Jon Caramanica und Sasha Frere-Jones. Pope hatte vor Jahren ein Interview über seine Bekanntschaft mit Lana Del Rey gegeben, das unlängst wieder in die mediale Öffentlichkeit gerückt wurde und laut Del Rey einige fehlerhafte Darstellungen enthält, wie „Stereogum“ berichtete. Caramanica und Frere-Jones hatten 2012 Hintergrundgeschichten über Lana Del Rey geschrieben, ersterer für die „New York Times“, letzterer für „The New Yorker“.

Schon 2023 hatte Del Rey den beiden vorgeworfen, ihre Lebensgeschichte fehlerhaft zu erzählen. Sie änderte ihre aktuelle Instagram-Biografie dementsprechend zu der Aussage: „Frag nicht mich, frag Jon caramanica (sic) oder Sasha Frere Jones (sic). Sie haben meine Geschichte geschrieben. Ich lebe nur darin.“

Hier geben wir eine Übersicht über die jüngsten Korrekturen, die Lana Del Rey auf Instagram tätigte:

Sie hat sich keiner Schönheitsoperationen unterzogen?

Eine Nutzerin kommentierte auf Instagram: „Lizzy Grant, wir werden dich nie vergessen“ – und nahm damit Bezug auf Lana Del Reys bürgerlichen Namen. Del Reys Antwort: „Ugh, sie ist nie irgendwo hingegangen, nichts mehr davon. Mit gefärbten Haaren wird man nicht neu geboren.“

Eine weitere Nutzerin kommentierte: „Ihre natürliche Nase war so perf“. Del Reys Reaktion: „An Dich und liebe Leser: Ich war das 15. Jahr in Folge noch nie in meinem Leben unter dem Messer oder hatte eine Narkose!!“ Zudem wollte sie den bei sich vorgenommenen Eingriff wie folgt von einer Schönheitsoperation unterschieden wissen: „Aber wenn ihr Füllmaterial verwendet, wie er es früher getan hat, um den Nasenrücken aufzubauen, sieht es hoch aus, ohne Beule. Dauert sieben Minuten – tatsächlich hat Dr. Antels Praktikant diese ‚Vorher‘-Bilder vor Jahren entgegen des HIPAA-Gesetzes veröffentlicht, was mich sehr in Panik versetzt hat, Ihr wisst das also bereits.“

Lana Del Rey ist nicht, wie behauptet, mit Ron Pope zur Schule gegangen

In mehreren Kommentaren bezog sie sich auf ein wieder aufgetauchtes Interview aus dem Jahr 2018 mit Ron Pope, einem Musikerkollegen, der manchmal als ihr ehemaliger Klassenkamerad im episkopalen Internat Kent School in Connecticut bezeichnet wird. Dort hatten ihre Eltern sie als Teenagerin geschickt.

Del Reys Richtigstellung: „Ich kann mich an keinen Ron Pope erinnern, obwohl ich ihn vielleicht wieder erkennen würde, wenn ich ihn sähe. Die einzigen Leute, die ich noch aus der Schule kenne, sind von Zuhause. Und ich würde nicht sagen, dass ich irgendwo anders als in Lake Placid aufgewachsen bin. Wer auch immer er ist, ich muss ihm genug vertraut haben, um ihm zu erzählen, dass ich viel Zeit mit meiner Großmutter verbracht habe und dass ich eine Zeit lang in einem Wohnwagen in Alabama (nicht Arkansas) gelebt habe, sowie in North Bergen, New Jersey. Ich habe meine Lebensrechte für zehntausend Dollar verkauft, um den Wohnwagen zu bezahlen. Diese eher zweideutigen, schmeichelhaften Geschichten erzählen eine größere Geschichte von der Energie, die meine Geschichte noch immer beherrscht.“

„Mein völlig missverstandener Lebensweg“

„Viele der Leute, mit denen ich zur Schule gehen musste, werden nie wissen, wie es war, das zu tun, was ich tun musste, oder dorthin zu gehen, wo ich hingehen musste, um mich sicher zu fühlen. Eines kann ich sagen: Wenn wir mit Geld aufgewachsen wären, hätte ich mich meiner festen Überzeugung nach nicht in die Lage gebracht, im Rampenlicht zu stehen. Meine Schwierigkeiten führten mich zu einem Konzept, wie ich aus dieser missverstandenen Situation herauskommen könnte. Der einzige Trost, den ich in meinem völlig missverstandenen Lebensweg finde, ist, dass er mich zu Jeremy führte und es mir ermöglichte, in der Nähe meiner Geschwister zu bleiben.“ Damit bezog sie sich auf ihren Ehemann Jeremy Dufrene, den sie 2024 heiratete.

Sie fuhr fort: „Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Ron in einer wohlhabenden Familie aufwuchs, aber wir hatten als Familie wie jede andere Familie in Lake Placid zu kämpfen. Ich bekam in Kent finanzielle Unterstützung und wurde deswegen jeden Tag verspottet. Trotzdem versuche ich, mich an die besseren Zeiten dort zu erinnern, als meine Lehrer meine besten Freunde waren. Leute wie er verwirren mich. Aber leider habe ich das Gefühl, dass sogar Bekannte von damals von Jon Caramanica beeinflusst wurden, der diese widerliche Geschichte verbreitete, ich sei in Wohlstand aufgewachsen, obwohl er die Wahrheit kannte, nachdem er tief in meiner Familiengeschichte gegraben hatte. Sein Einfluss auf die New Yorker Zeitungen und alte Freunde war so enorm und seine Überzeugung, meine gesamte Lebensgeschichte auszulöschen, war so unerbittlich, dass er es im Alleingang unmöglich machte, in New York zu leben, ohne ausgelacht zu werden, und Leute, die mich einst verstanden, die Wahrheit über meine Vergangenheit hinterfragen ließ. Und darauf war er stolz.“

Und weiter: „Ich habe mich in meiner Jugend im Süden sicher gefühlt und bin später dort sesshaft geworden, und das ist etwas Schönes. Lassen Sie niemanden Ihre Geschichte schreiben, egal, wie viel klüger die Person aussieht oder klingt als Sie.“

Pope entschuldigt sich bei Del Rey und erklärt Falschaussagen

Ron Pope stellte persönlich auf Instagram seine damaligen Aussagen klar und äußerte sich voller Reue: „heyyyyy, das ist echt komisch, das wieder anzusprechen (es ist aus einem alten Interview, ich schätze von 2013) … erstmal tut es mir echt leid, wie das rüberkommt. Ein paar Korrekturen zu dem, was hier steht … wir sind nicht zusammen zur Schule gegangen und ich habe auch nie behauptet, dass wir zusammen waren. Jemand hat uns 2005 oder 2006 einander vorgestellt. Du warst vielleicht zwei- oder dreimal in meiner Wohnung in Harlem und dann haben wir zusammen eine kleine Show auf der LES gespielt (wir haben jeder ein paar eigene Songs gespielt und dann zusammen ein Tom-Petty-Cover; vielleicht sieben Leute haben die Show gesehen). In diesem Interview habe ich hauptsächlich darüber gesprochen, wie toll ich es fand, dass du diese ganze Welt um dich herum aufgebaut hast und wie viel Spaß es gemacht hat, jemanden beruflich so weit aufsteigen zu sehen (wenn ich mich recht erinnere, war dieses Interview ungefähr zu der Zeit, als wir auf derselben Bühne standen, bei dem schwedischen Festival Bravalla, das es heute nicht mehr gibt …“

Er fuhr fort: „viele Jahre nach NY und viele Jahre vor heute … und wir kamen auf dich zu sprechen, weil wir zufällig für so gut wie niemanden zusammen gespielt hatten und Jahre später zusammen auf diesem gigantischen Ding waren. Ich weiß nicht, wie das so auseinandergerissen wurde. Du hast recht, ich wurde von jemandem falsch informiert, bevor ich dich traf … man sagte mir, du wärst ein superreicher Junge aus Upstate, und dann habe ich diese Annahmen weiterverbreitet … also bekam ich beschissene Informationen. Tut mir leid, dass ich diesen Unsinn verbreitet habe! Aufgrund der Informationen, die ich bekommen habe, kam es mir vor, als würdest du wilde Geschichten erzählen, als wir uns trafen. Es ist widerlich, dass Leute, die dich kannten, so über dich lügen, und es tut mir sehr leid, dass ich ihnen geglaubt habe (und das Zeug dann geteilt habe). Also, meine aufrichtige Entschuldigung, alles Liebe für dich und die Deinen, ich wünsche dir nur das Beste und es war nicht meine Absicht, in dein Leben involviert zu sein oder zu versuchen, deine Geschichte in irgendeiner Weise zu erzählen.“

Sie will sich nicht mehr ständig erklären müssen

Ein Nutzer fragte Del Rey, ob sie nicht müde sei, ständig derartige Richtigstellungen vornehmen zu müssen. Lana Del Reys Antwort: „Ich bin müde. Aber es ist sehr wichtig, mir nicht ständig von fremden Männern einreden zu lassen, ich hätte Geld. Ich habe keine Ahnung, wie sich das angefühlt hätte. Es wäre einfacher gewesen, wenn wir es getan hätten. So viel ist mir sicher. Ich werde nie verstehen, wie das Leben in einem der fleißigsten Landkreise im Nordosten zu so einer bizarren nationalen Reichtumsgeschichte führen konnte. Ich glaube, wenn meine Familie gewusst hätte, wohin mich mein Weg führen würde, hätte sie sich nicht für meinen Schulabschluss in Connecticut beworben, denn das scheint der Knackpunkt in der ganzen Sache zu sein. Ich weiß, wir sind uns als Familie einig und glauben, wenn ich die Schule in Lake Placid hätte abschließen können, gäbe es nicht so viel Verwirrung. Aber wir haben alle die besten Entscheidungen getroffen, die wir treffen konnten, auch ich. Aber wir haben auch extrem hart gearbeitet. Und niemand wird mir erzählen, dass meine Eltern, die Sonderpädagogik/Klasse-8-Lehrer und Immobilienmakler sind, sofort einen goldenen Weg eingeschlagen haben.“

Über ihre Vergangenheit nicht gelogen

Ein Nutzer warf ihr vor, über ihre Vergangenheit gelogen zu haben. Del Rey antwortete: „Das stimmt einfach nicht. Es gibt keine Unstimmigkeiten. Mein Onkel arbeitete in der Zulassungsstelle. Meine Eltern fanden heraus, dass ich ein Stipendium bekommen konnte. Ich erfuhr einen Monat vorher, dass ich gehen würde. Diese Erfahrung verlief für mich nicht so gut, weil das Thema finanzielle Unterstützung, das auf dem ganzen Campus diskutiert wurde, weithin bekannt wurde. Ich war einer der wenigen Menschen außer den Einheimischen und Sportlern, die nicht über so viel Geld verfügten. Ich tat mein Bestes, den Kopf oben zu behalten. Die Leute, die mich trotzdem ansprachen, sahen auf mich herab. Ich lernte viel über große Dichter und Philosophie und fand Trost bei meinen freundlichen Lehrern. Es war hart. Und ab und zu mache ich diese Bemerkungen, um die Leute daran zu erinnern. Es kommt nicht oft vor, aber die Wahrheit ist wichtig.“

Zuletzt hatte Lana Del Rey die Veröffentlichung eines Country-Albums namens STOVE für Januar 2026 angekündigt.