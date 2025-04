Lana Del Rey veröffentlicht erste Single des anstehenden Albums

Bring Me The Horizon: Gibt es bald neue Musik?

Zwei Jahre hat es gedauert, dass Lana Del Rey wieder Musik veröffentlicht. Mit „Henry, Come On“ wurde nun die erste Single aus dem kommenden Album THE RIGHT PERSON WILL STAY veröffentlicht.

Zum Release des neuen Tracks gab es bereits mehrere Hinweise. Anfang des Jahres postete die Musikerin einen Ausschnitt des Songs und auch das Cover teilte sie schon im März, auf dem sie mit rotem Lippenstift und weißem Spitzenkleid zu sehen ist.

Lana Del Rey: Erster Vorgeschmack auf das anstehende Album

Die Ankündigung zur neuen Platte gab es schon vergangenen November. Lana Del Rey schrieb dazu auf Instagram: „Ich bin so dankbar, dass meine 13 Tracks durch die wunderbare Zusammenarbeit mit Luke, Jack, Zach und Drew Erickson und anderen entstanden sind. Ich freue mich, dass ihr noch vor Stagecoach ein paar Songs hören werdet.“ Das Releasedatum der LP ist der 21. Mai.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit den erwähnten Personen sind unter anderem die Musiker und Produzenten Jack Antonoff und Zachary Dawes gemeint, die beide ihr 2023 erschienenes Album DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD mitproduziert hatten. Ebenso Erwähnung fand Produzent Luke Laird.

Americana-Ästhetik zieht sich weiterhin durch ihre Musik

Vergangenen Sommer bestätigte Lana Del Rey der „Vogue“ bereits, dass alle ihre Alben „irgendwie in Americana verwurzelt“ seien und dass die neue Platte wahrscheinlich nicht davon abweichen würde. „Wenn überhaupt, dann wird es textlich etwas leichter sein und mehr in Richtung einer klassischen Country-, American- oder Southern-Gothic-Produktion gehen – was wiederum so viele meiner Songs bereits sind“, fügte die Sängerin hinzu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Ende April wird Lana Del Rey auch beim Stagecoach-Festival auftreten und im Juni tourt sie für ein paar Konzerte durch Irland und Großbritannien. Deutschland geht allerdings bislang leer aus.

Zuletzt gab es vor allem positive Nachrichten aus Del Reys Privatleben. Im September 2024 heiratete die Musikerin den Alligator-Guide Jeremy Dufrene. Erst am 4. April postete sie ein gemeinsames Bild mit ihrem Ehemann und seinen Töchtern, wie sie gemeinsam einen Geburtstag feiern. Ein weiteres Foto zeigt das Paar mit passenden „Braut“- und „Bräutigam“-Kapitänshüten.