Lana Del Rey spendet ihre Tour-Einnahmen an Auftritts-Städte

Lana Del Rey erklärt: „Ich brauche das Geld nicht. Ich liebe es einfach aufzutreten.“

Lana Del Rey hat beim letzten Auftritt ihrer „2023“-Tour publik gemacht, dass sie alle persönlichen Einnahmen aus den Ticketverkäufen ihrer aktuellen Tournee an die jeweiligen Städte gespendet hat, in denen sie aufgetreten ist.

So erzählte sie am 5. Oktober während ihres finalen Tourstopps im amerikanischen West Virginia, dass sie das Geld nicht für sich bräuchte und einfach gerne auftrete. Unklar ist, um welche Summe es sich bei den Spenden handelt und wem genau das Geld gegeben wird.

Die ganze Rede hier lesen:

„Ich wollte mich nur bei euch und bei jeder Stadt bedanken, in der ich bisher war. Und ich möchte euch auch wissen lassen, dass jedes Ticket, jeder Dollar, direkt in die Stadt zurückfließt. Denn für mich geht es nicht darum. Und ich weiß, dass das kitschig klingt, aber ich mache es, weil ich es liebe. Ich brauche das Geld nicht. Ich liebe es einfach aufzutreten. Es geht uns [bei den Spenden] um die Orte, an denen wir waren. Also wollte ich einfach nur ‚Hallo‘ und ‚Auf Wiedersehen‘ sagen. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass wir euch sehen.“

Auch Taylor Swift spendete dieses Jahr eine große Menge Geld

Im Übrigen hatte auch ihre Kollegin Taylor Swift kürzlich mit großzügigen Spenden auf sich aufmerksam gemacht: Am Ende ihrer „Eras“-Tour spendete sie ihren Truck-Fahrer:innen pro Person etwa 100.000 US-Dollar – die Gesamtzahl der LKW-Fahrer:innen, die Ausrüstung für die Tour transportierten, beträgt bis zu 50 Personen. Also gab Swift den Angaben zufolge bis zu fünf Millionen US-Dollar an Preisgeldern aus.

Mehr über Lana Del Rey

Im Jahr 2023 ging die amerikanische Singer-Songwriterin auf ihre sechste Headliner-Konzerttour. Beginnend am 27. Mai und endend am 5. Oktober, unterstützte diese ihr neuntes Studioalbum DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNL UNDER OCEAN BLVD.